تقرير مغربي: عرض قطري وراء هروب بلعمري.. والوداد يملك توقيعه الرسمي

أثار مدافع منتخب الجزائر جمال بلعمري جدلا واسعا عقب مغادرته معسكر نادي الوداد دون سابق إنذار بحسب موقع "البطولة" المغربي.

وفسخ بلعمري تعاقده مع نادي الخليج بداية الشهر الجاري لظروف أسرية وفقا لما أعلن النادي السعودي.

وأوضح التقرير المغربي أن بلعمري غادر معسكر الوداد بعدما تلقى مكالمة هاتفية من مسؤولي نادي قطري.

وأضاف التقرير أن بلعمري قرر مغادرة معسكر الوداد الذي يستعد لمنافسات كأس العالم للأندية، والاستجابة للعرض القطري.

ونقل موقع "البطولة" تصريحات مصدر من الوداد الذي قال: " لا نعلم شيئا عن الأمر والثابت حاليا هو أن اللاعب وقع عقده الرسمي معنا".

وكان بلعمري قد انضم لمعسكر في مركب محمد السادس يوم الخميس الماضي ووقع على عقود انضمامه رسميا بحسب مسؤولي الوداد.

ويستضيف المغرب منافسات مونديال الأندية في الفترة من 1 إلى 11 من شهر فبراير المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد (المستضيف) والأهلي (إفريقيا)، والهلال السعودي( آسيا).

صاحب الـ 33 عاما شارك خلال 9 مباريات بالموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

في أبريل الماضي، فسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري بالتراضي وبات لاعبا حرا.

وشارك مع قطر القطري في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفين.

كما سبق لبلعمري اللعب بقميص الشباب السعودي وليون الفرنسي ومولودية الجزائر.

يذكر أن بلعمري توج بلقب أمم إفريقيا 2019 ولقب كأس العرب 2021 مع المنتخب الجزائري.