حسام أشرف لـ في الجول: سبب تفضيلي الانتقال لـ البنك الأهلي.. وأريد أن أكون مهاجم الزمالك الأول

كشف حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب سبب تفضيله الانضمام لـ البنك الأهلي، وهدفه خلال فترة الإعارة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي منذ قليل انتقال المهاجم الشاب لصفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة سنة. (طالع التفاصيل)

قال حسام أشرف لـ FilGoal.com: "وقعت على عقد إعارتي للبنك الأهلي، بالتأكيد كنت أتمنى الاستمرار مع الزمالك والحصول على الفرصة ولكن فرصتي في الوقت الحالي في المشاركة ضئيلة".

وأضاف "أشكر مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى على السماح لإعارتي من أجل الحصول على فرصة أكبر، وكذلك أسامة نبيه المدير الفني".

وأردف "فضلت الانضمام للبنك الأهلي، لأنه نادي يضم جهاز فني على مستوى متميز بقيادة بابافسيلو ومعه أمير عبد العزيز مدربي السابق في مرحلة الناشئين لسنوات عديدة بجانب الفريق الأول، ويعلم إمكانياتي جيدا بالإضافة لأن الفريق يضم عناصر مميزة".

وشدد "هدفي استعادة مستواي، والبنك الأهلي سيكون بوابتي لمنتخب مصر الأول بجانب المنتخب الأولمبي، وأن أصبح مهاجم الزمالك الأول".

وأتم موجها رسالة لجمهور الزمالك: "أتمنى دعمكم ومساندتي وأعتذر عن أي خطأ حدث مني سواء بقصد أو بدون قصد، أنا ابن من أبناء النادي وأتمنى العودة بشكل أقوى لإسعادكم".

وخاض حسام البالغ 21 عاما 15 مباراة وسجل هدفين بقميص الزمالك، وحقق لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر.

واكتفى حسام أشرف بخوض 33 دقيقة فقط بقميص الزمالك الموسم الجاري.