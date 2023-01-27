الصفقة الأولى.. الزمالك يضم ناصر منسي

الجمعة، 27 يناير 2023 - 23:41

كتب : FilGoal

ناصر منسي - البنك الأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضم ناصر منسي قادما من صفوف البنك الأهلي لمدة 5 مواسم.

وأبرم الزمالك أولى صفقاته الشتوية لموسم 2022-2023 لتدعيم الهجوم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أنهينا صفقة ناصر منسي من البنك الأهلي، وسينضم حسام أشرف على سبيل الإعارة لمدة سنة لصفوف البنك الأهلي ضمن الصفقة".

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وأضاف "هذه الصفقة الأولى للفريق في سوق انتقالات يناير وأشكر مسؤولي البنك الأهلي وأمير مرتضى الذي أتم التعاقد".

وأكمل "ناصر منسي ودّع زملائه في البنك الأهلي وأبارك للجماهير على انضمامه، ليجاور سامسون أكينيولا وسيف الجزيري في الهجوم".

وأتم "تتبقى صفقتين، ولن نعلن عنهما إلا عندما ننهي التعاقد".

ناصر منسي (25 عاما) يلعب في مركز قلب الهجوم، وبدأ مسيرته في صفوف الداخلية ليلعب 28 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع مثلها.

انتقل بعدها ناصر إلى صفوف بيراميدز ولعب بقميصه 24 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

وخرج اللاعب معارا موسمين إلى طلائع الجيش، ليسجل 16 هدفا وصنع خمسة آخرين في 58 مباراة.

وأخيرا، انتقل ناصر إلى البنك الأهلي في يناير 2022، ليسجل 14 هدفا ويصنع خمسة آخرين في 37 مباراة.

وسجل ناصر منسي هدفا وصنع آخر في 10 مباريات لعبها هذا الموسم مع البنك الأهلي.

واكتفى حسام أشرف بخوض 33 دقيقة فقط بقميص الزمالك الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر في الجولة 16 من الدوري المصري تحت قيادة أسامة نبيه.

فيما يستعد البنك الأهلي للقاء غزل المحلة في الجولة ذاتها.

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