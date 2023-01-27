مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويتأهل في كأس إنجلترا

الجمعة، 27 يناير 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

ناثان أكي يحتفل بهدفه في أرسنال

فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وسجل هدف فوز مانشستر سيتي المدافع الهولندي ناثان أكي.

Image

أخبار متعلقة:
بهدف قاتل في كوت ديفوار.. الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين لمزيد من "البونص".. نيوكاسل يعلن تمديد تعاقد تريبير وصيف الدوري الألماني يتعاقد مع عيسى العيدوني

بادر أرسنال بالتهديد وسدد الظهير الأيمن الياباني تومياسو كرة صاروخية تصدى لها أوريتجا ببراعة.

ومن جديد واصل أرسنال تهديد المرمى وسدد تروسارد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ومن جديد تصدى الحارس.

ورد مانشستر سيتي عن طريق دي بروين بتسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار القائم.

وانطلق تروسارد من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها نيكيتاه بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالثنائي ويليام ساليبا ولوكونجا بدلا من روب هولدينج وتوماس بارتي.

كما دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمدافع إيمريك لابورت بدلا من جون ستونز.

ثم شارك الثنائي خوليان ألفاريز وكايل ووكر بدلا من رياض محرز وريكو لويس.

ونجح ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي في تسجيل هدف فوز فريقه في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس مات تيرنير حارس أرسنال في التصدي لها.

عقب الهدف دفع أرتيتا بالثنائي جابريال مارتينلي وأولكساندر زينتشينكو بدلا من تروسارد وكيران تيرني.

ثم شارك مارتن أوديجارد بدلا من بوكايو ساكا في محاولة من أرتيتا لتنشيط هجوم أرسنال.

واستمرت محاولات أرسنال لإدراك هدف التعادل في الوقت المتبقي ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي.

ناثان أكي مانشستر سيتي أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
لمزيد من "البونص".. نيوكاسل يعلن تمديد تعاقد تريبير انتهت كأس إنجلترا - سيتي (0)-(1) أرسنال.. تأهل السماوي تشكيل كأس إنجلترا - سيتي بالقوة الضاربة.. وتروسارد أساسي لأول مرة مع أرسنال سكاي: إيفرتون حدد خليفة لامبارد مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تستحق الإشادة بسبب تمسكها بأرتيتا رغم الفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب.. مدافع يونايتد يحذر زملاءه: لم نتأهل بعد تين هاج يوضح ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء نوتنجهام وسبب تبديل راشفورد قائد يونايتد السابق: راشفورد وصل لمستوى صلاح وكين
أخر الأخبار
تكرارا لنهائي الأولمبياد.. الدنمارك تواجه فرنسا في نهائي بطولة العالم لـ كرة اليد 2 ساعة | كرة يد
أسوان يضم ثنائي شباب الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
حسام أشرف لـ في الجول: سبب تفضيلي الانتقال لـ البنك الأهلي.. وأريد أن أكون مهاجم الزمالك الأول 3 ساعة | الكرة المصرية
بهدف في موريتانيا.. السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 3 ساعة | الكرة الإفريقية
فرج عامر يكشف سبب ضم مؤمن زكريا لـ سموحة.. وموقف شبانة من العود لـ الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويتأهل في كأس إنجلترا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف: الظروف الصعبة جعلت التعادل أمام أسوان مُرضيا 4 ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الأولى.. الزمالك يضم ناصر منسي 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك