مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويتأهل في كأس إنجلترا

فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وسجل هدف فوز مانشستر سيتي المدافع الهولندي ناثان أكي.

بادر أرسنال بالتهديد وسدد الظهير الأيمن الياباني تومياسو كرة صاروخية تصدى لها أوريتجا ببراعة.

ومن جديد واصل أرسنال تهديد المرمى وسدد تروسارد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ومن جديد تصدى الحارس.

ورد مانشستر سيتي عن طريق دي بروين بتسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار القائم.

وانطلق تروسارد من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها نيكيتاه بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالثنائي ويليام ساليبا ولوكونجا بدلا من روب هولدينج وتوماس بارتي.

كما دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمدافع إيمريك لابورت بدلا من جون ستونز.

ثم شارك الثنائي خوليان ألفاريز وكايل ووكر بدلا من رياض محرز وريكو لويس.

ونجح ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي في تسجيل هدف فوز فريقه في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس مات تيرنير حارس أرسنال في التصدي لها.

عقب الهدف دفع أرتيتا بالثنائي جابريال مارتينلي وأولكساندر زينتشينكو بدلا من تروسارد وكيران تيرني.

ثم شارك مارتن أوديجارد بدلا من بوكايو ساكا في محاولة من أرتيتا لتنشيط هجوم أرسنال.

واستمرت محاولات أرسنال لإدراك هدف التعادل في الوقت المتبقي ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي.