محمد يوسف: الظروف الصعبة جعلت التعادل أمام أسوان مُرضيا

الجمعة، 27 يناير 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

يشعر محمد يوسف مدرب طلائع الجيش بالرضا عقب التعادل أمام أسوان.

وحسم التعادل لقاء أسوان وطلائع الجيش في افتتاحية الجولة الـ16 من الدوري المصري.

المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان انتهت بنتيجة 2-2.

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وقال يوسف في مؤتمر صحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد في أول 20 دقيقة، ثم استقبلنا هدفا من خطأ بالتمرير سجله محمد حمدي زكي".

وأضاف "نجحنا في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وسجلنا هدفا مع بداية الشوط الثاني منحنا الثقة قبل أن يدرك أسوان التعادل".

وتابع "تعرضنا لظروف صعبة خلال المباراة أجبرتنا على إجراء تبديلين اضطرارين بعد إصابة عمرو حسام وعبد الرحمن أسامة".

وواصل "رغبت في إجراء تغييرات هجومية والعمل على استغلال تقدم ظهيري الجنب بنادي أسوان ولكن مع الظروف الصعبة التي واجهتنا، أعتبر نتيجة التعادل مع فريق جيد مثل أسوان وفي ملعبه أمرا مرضيا".

التعادل هو السابع لطلائع الجيش منذ بداية الموسم، والرابع لأسوان بعد مرور 16 جولة.

ورفع أسوان رصيده عند النقطة 19 في المركز التاسع، فيما أصبح طلائع الجيش في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

أسوان طلائع الجيش
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