تشكيل كأس إنجلترا - سيتي بالقوة الضاربة.. وتروسارد أساسي لأول مرة مع أرسنال

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة أرسنال.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويعتمد جوارديولا على التشكيل الأساسي لفريقه، وفقط يدفع بالحارس البديل أورتيجا مورينو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: لويس – جون ستونز – مانويل أكانجي – ناثان أكي

الوسط: رودري – جودوجان – كيفين دي بروين

الهجوم: رياض محرز – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

على الجانب الآخر أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال العديد من التغييرات في فريقه.

ودفع باللاعب البلجيكي تروسارد في التشكيل الأساسي، وهو المنضم حديثا لصفوف أرسنال قادما من برايتون.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: مات تيرنر

الدفاع: تومياسو – روب هولدينج – جابريال – كيران تيرني

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – فابيو فيريرا

الهجوم: لياندرو تروسارد – نيكيتياه – بوكايو ساكا