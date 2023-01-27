السابع من الدراويش.. الشامي رجل مباراة الإسماعيلي والداخلية

حصد محمد الشامي جائزة رجل مباراة الإسماعيلي والداخلية لحساب الجولة 16 من الدوري المصري.

وانتصر الإسماعيلي لأول مرة على ميدانه استاد الإسماعيلية الموسم الجاري، محققا الفوز بنتيجة 3-1.

وأنهى الشامي اللقاء بتسجيل الهدف الثالث والذي حسم الثلاث نقاط للدراويش.

وبات الشامي سابع لاعب من الدراويش يحصد الجائزة بعد ياو أنور وعمر الوحش وباهر المحمدي وعماد حمدي ومحمد فوزي (2).

ماذا قدم الشامي أمام الداخلية؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 1

دقة تمرير: 69%

تمريرات صحيحة: 20 من 29

لمس الكرة: 49

مراوغات ناجحة: 2 من 4

عرقلة ناجحة: 3 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 6 من 8

فوز بصراعات هوائية: 2 من 7

حصول على أخطاء: 1

الإسماعيلي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى خلال الموسم الجاري في الدوري.

وللمرة الثانية أنهى الإسماعيلي الشوط الأول متقدما في مباراة في الدوري بعما تقدم بهدفين دون رد.

وكانت المرة الأولى ضد إنبي وانتهت بفوز الفريق الوحيد في المسابقة حتى الآن.

الإسماعيلي حقق الفوز الثاني له خلال الموسم الحالي له بعد 7 مباريات بدون انتصار.

كما حقق الإسماعيلي الفوز للمرة الأولى تحت قياده مديره الفني أحمد حسام "ميدو" بعد 3 تعادلات و3 هزائم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز 17 "قبل الأخير".

فيما توقف رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري.