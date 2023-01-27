"سيتأخر ظهوره" توصل البنك الأهلي وغزل المحلة إلى حل جذري بشأن أزمة بابافاسيليو

توصل البنك الأهلي وغزل المحلة إلى حل جذري بشأن أزمة تواجد نيكوديموس بابافسيلو ومساعديه في تدريبات البنك الأهلي.

وكان بابافاسيليو رحل إلى البنك الأهلي بالإضافة إلى 2 من مساعديه دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

وأصدر الناديان بيانا مشتركا اتفق فيه على نقطتين هامتين:

عدم حضور بابافاسيليو (المدير الفني) وأحمد فتحي (مدرب اللياقة) تدريبات البنك الأهلي خلال الاستعدادات لمبارة الفريقين وكذلك عدم التواجد ضمن الجهاز الفني خلال المباراة المقرر إقامتها الاثنين المقبل 30 يناير 2023.

كما اتفق رئيسا الناديين علي أن يقوم المدربان بالتوجه إلي نادي غزل المحلة صباح الثلاثاء وفسخ تعاقدهما والحصول علي إخلاء الطرف من النادي.

وبالتالي، سيتأخر ظهور بابافاسيليو مع البنك الأهلي في الدوري المصري بعدما اتفق الطرفان على عدم تواجده في المباراة أمام غزل المحلة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة برصيد 25 نقطة في المركز السابع.

بداية الأزمة

رحل بابافسيلو عن غزل المحلة ومن ثم تولى تدريب البنك الأهلي.

وتفاجأ مسؤولو المحلة أمس الخميس، بتواجد الثنائي: نيكولاس محلل الأداء وأحمد فتحي المعد البدني في تدريبات البنك الأهلي رغم إنه على ذمة الجهاز الفني للفريق، ودون دفع الشرط الجزائي للنادي.

وأوضح وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "لم يتم حسم رحيل محلل الأداء نيكولاس وأحمد فتحي المعد البدني حتى الآن".

وأتم "لكنهما يقتربان من الرحيل بنسبة كبيرة والانضمام لجهاز بابافاسيليو في البنك الأهلي".

عقب ذلك، كشف صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة التقدم بشكوى ضد البنك الأهلي بسبب رحيل مدربين للعمل رفقة نيكوديموس بابافاسيليو.

وقال صابر عيد عبر أون تايم سبورتس 2: "تفاجأنا بتواجد نيكولاس محلل الأداء وأحمد فتحي المعد البدني لفريقنا في تدريبات البنك الأهلي اليوم دون استئذان".

وأضاف "الثنائي ضمن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة الحالي بقيادة عبد الباقي جمال".

وأردف "الطبيعي يستأذن أن البنك الأهلي من مسؤولي المحلة ولن نقف في طريقهما، سواء حصل الأمر من النادي أو المدربين".

وشدد "نعرف كيف نحصل على حقوقنا ونحترم بقية الأندية، ولا نفضل أن يرحل المدربين كلما تحققت نتائج إيجابية".

وأتم "تقدمنا بشكوى للاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد البنك الأهلي ونيكوديموس بابافاسيليو".

وقاد بابافاسيليو فريق المحلة في 12 جولة ونجح في تحقيق خمسة انتصارات والتعادل ثلاث مرات.

بابافاسيليو رحل عن تدريب غزل المحلة بعد الخسارة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري.