سكاي: إيفرتون حدد خليفة لامبارد

الجمعة، 27 يناير 2023 - 14:37

كتب : FilGoal

لامبارد

حدد نادي إيفرتون الإنجليزي خليفة فرانك لامبارد بعد إعلان إقالته من منصب المدير الفني منذ أسبوع.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن إدارة إيفرتون استقرت على المدرب الإنجليزي شين ديتش من أجل خلافة لامبارد.

وذكرت الشبكة البريطانية أن كافة دايتش ترجحت عند الإدارة بعدما كان مارسيلو بيلسا الخيار الأول.

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وترى إدارة إيفرتون أن استقدام بيلسا سيكون صعبا في الفترة الحالية بسبب الراتب الذي يمكن أن يقدر بـ مليون جنيه إسترليني.

لذلك، اتجهت الإدارة إلى البديل ديتش الذي لديه علاقات بالفعل مع بعض من لاعبي إيفرتون.

ولم يتسلّم ديتش مهمة تدريبية منذ الرحيل عن بيرنلي إبريل 2022.

وقاد حينها بيرنلي للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الثانية.

ولا يعيش إيفرتون أفضل أيامه، إذ يحتل المركز الـ19 قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع ساوثامبتون الأخير.

ولم يحقق إيفرتون سوى 3 انتصارات في الدوري هذا الموسم من أصل 20 مباراة.

وكان لامبارد تولى تدريب إيفرتون في شهر فبراير من عام 2022 الماضي.

وخلال هذه الفترة قاد الفريق الأزرق في 44 مباراة، حقق خلالها الفوز 12 مرة، وتعادل 8 مرات وخسر 24 مرة.

لامبارد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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