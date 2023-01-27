سيميوني: أريد التعلم من أنشيلوتي.. وهذا مستقبلي مع أتليتكو مدريد

الجمعة، 27 يناير 2023 - 13:39

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

أوضح دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخرج أتليتكو مدريد من كأس ملك إسبانيا على يد ريال مدريد بعدما حول تأخره بهدفٍ لثلاثة أهداف.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مستقبلي؟ سننظر في ما هو أفضل لجميع الأطراف".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي مع أتليتكو مدريد حتى يوم الرحيل، والذي سيأتي في وقت ما".

وأردف عن تفاصيل المباراة "سألت الحكم لماذا لم يشير لخطأ لصالح ألفارو موراتا. وأخبرته أنه إذا كان لديه شيء ضده حتى لا ألعبه في المباراة التالية التي يحكمنا بها. الأمر صعب للغاية".

وشدد "كان من الواضح في أكثر من لقطة أن يتلقى لاعبا من ريال مدريد بطاقة حمراء لكن لا أحد يهتم".

وتابع "ممفيس ديباي؟ لاعب يصل بحماس ورغبة في استعادة أفضل نسخته، سأعمل من أجل مقابلة اللاعب الذي كان في ليون".

وواصل "أريده أن يصل إلى أفضل حالته، ويمكننا إيجاد ما نبحث عنه".

وأتم "أود الاجتماع بأنشيلوتي في مرة والتعلم منه. أنه شخص ذكي للغاية".

وادع أتليتكو مدريد من كأس الملك بمثابة إشارة إلى موسم صفري بعد الخروج من المسابقات الأوروبية واحتلال المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ويتولى سيميوني تدريب أتليتكو مدريد منذ ديسمبر 2011.

وتوج المدرب صاحب الـ عاما بـ 8 ألقاب مع روخيبلانكوس: لقبين في الدوري ومثلهما في الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي بالإضافة إلى كأس وسوبر إسباني.

وكانت أخر بطولة توج بلقبها سيميوني مع أتليتكو مدريد الدوري الإسباني موسم 2020-2021.

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