بنسبة كبيرة.. كاف يعلن زيادة جوائز كأس أمم إفريقيا للمحليين

الجمعة، 27 يناير 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة نسبة جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين بنسبة 60%.

قرار باتريس موتسيبي رئيس كاف جاء ضمن استراتيجية الاتحاد لزيادة القيمة التجارية للبطولة.

مجموع جوائز النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية سيزيد من 5450000 دولار إلى 7900000 دولار.

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وسيحصل الفائز بالبطولة على 2 مليون دولار بعد أن حصل حامل لقب النسخة الماضية على 1200000 دولار.

وسيحصل صاحب المركز الثاني على 800000 ألف دولار، كما سيحصل كل من المركز الثالث والمركز الرابع على 500000 ألف دولار.

وستحصل الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي على 400000 ألف دولار و300000 ألف دولار لصاحب المركز الثالث في المجموعات وأصحاب المركز الثاني في المجموعات التي تضم ثلاثة فرق فقط، بينما ستقدم 200000 ألف دولار لأصحاب المركز الرابع في كل مجموعة.

وانطلقت البطولة في الجزائر يوم 13 يناير الماضي وستقام المباراة النهائية يوم 4 فبراير.

ويحمل منتخب المغرب لقب النسخة الماضية من البطولة في 2020 بعد أن فاز في المباراة النهائية على مالي بهدفين دون مقابل.

كأس الأمم الإفريقية للمحليين كاف
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