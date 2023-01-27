أسامة نبيه: مباراة فيوتشر فرصة للعودة للانتصارات.. وكل لاعب سيحصل على حقه

الجمعة، 27 يناير 2023 - 01:51

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - مران الزمالك

شدد أسامة نبيه المدير الفني الجديد لـ الزمالك إنه سيعطي كل لاعبا حقه في المشاركة، وأشاد بقرار تعيين جوسفالدو فيريرا مستشارا فنيا للفريق.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستشارا لمجلس الإدارة النادي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

ويستهل نبيه مشواره التدريبي مع الزمالك بلقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 16 من الدوري المصري.

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وقال أسامة نبيه عبر قناة الزمالك: "نريد أن يعود الفريق بشكل قوي ولدي ثقة في اللاعبين بالعودة من النتائج السلبية الأخيرة، خاصة إنهم هم نفس الفريق الذي حقق لقبي دوري بشكل إعجازي في آخر موسمين".

وأضاف "عودة الانتصارات أمام فريق محترم مثل فيوتشر وضد مدرب على مستوى عالٍ، ستكون فرصة للعودة والبداية من جديد. وهدفنا نسير خطوة تلو الأخرى نحو الفوز، وتعاهدنا على التعب لتكون النتيجة في صالحنا".

وعن عودة الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة للتدرييات، قال: "عاد الثنائي بشكل جيد، ويمثل دفعة معنوية جديدة وهم من العناصر المميزة، وسنجهز الثنائي للمشاركة بدءا من مباراة فيوتشر أو فاركو المقبلتين خاصة بعد الغياب لفترة عن التدريبات".

وشدد "أنا متفائل وأتمنى أن يقودنا ذلك للفوز، وتعاملت في المران مع اللاعبين على الجوانب المعنوية والنفسية التي مروا بها الفترة الماضية، ونعمل على الجانب الفني وهناك استجابة جيدة من اللاعبين".

وتابع "جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين أعطتهم انطباعا جيدا في المران، وجميع أعضاء الجهاز الفني الجديد يد واحدة ونأمل أن يكون التجانس سببا في عودة الفريق للفوز".

وعلق نبيه على قرار تعيين جوسفالدو فيريرا مستشارا فنيا قائلا: "قرار محترم وأشجعه، فيريرا خبير في شؤون وإدارة الكرة وإضافة، ونريد الاستفادة من الخبرات والقدرات الخاصة له، بغض النظر عن النتائج الأخيرة، وبالتأكيد سعدنا بالعمل معه لما حققه مع الفريق في الولايتين، وسأكون أكثر سعادة لأستفيد منه الفترة المقبلة".

وعن مشاركة يوسف أسامة نبيه قال: "كل لاعب سيحصل على حقه بغض النظر عن أن يوسف نجلي، سأكون عادلا وأعطى كل واحد حقه، وسأضع كل لاعب في مركزه من أجل أن أحاسبه على ما يقدمه، من لا يلعب كثيرا سيكون تقصيرا منه، ولن أحارب بمفردي".

وأتم موجها رسالة للجماهير قائلا: "سأكافح ولدي طموح والنتيجة من عند الله، ولا أملك سوى التعب وأن أقدم أفضل ما لدي، حتى أكون راضيا عما قدمته لأرضي ضميري ولا أقصر في حق الجميع، وأريد إسعاد جماهير الزمالك ولو بذرة صغيرة".

أعلن نادي الزمالك إنهاء تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون الأجنبي، وخلفه أسامة نبيه.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

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