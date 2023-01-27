مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستشارا لمجلس الإدارة النادي لكرة القدم.

وأقيل فيريرا من منصبه منذ عدة أيام عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه على "يوتيوب": "اتخذنا قرارا بتعيين جوسفالدو فيريرا مستشارا لمجلس الإدارة لكرة القدم".

وأوضح "وذلك للاستفادة من خبراته في قطاع الكرة بأكمله لتطويره وننتظر قبوله للمهمة لبدء مهام عمله".

وعن ملف الانتقالات قال: "نقترب من إنهاء ملف المهاجم وسنضم أيضا لاعب وسط، وقبل نهاية سوق الانتقالات سنضم 3 لاعبين".

وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي من تدعيم صفوف الأبيض في سوق الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

وأتم "تحايلت على وزير الرياضة أن يقبل استقالتي ورفضها".

أعلن نادي الزمالك إنهاء تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون الأجنبي، وخلفه أسامة نبيه.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

وسبق أن صرّح مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "جوسفالدو فيريرا مدرب محترم، لكن هناك شئ غير طبيعي وكأنه ليس فيريرا، ربما تأثر فيريرا ببعض الظروف الخاصة به، كان يعاند نفسه في أوقات كثيرة".

وأضاف "حدث تصويت بشأن مصير فيريرا، 9 أصوات وافقت على رحيل المدرب البرتغالي مقابل صوت واحد".

وأكمل "قرار توجيه الشكر لـ فيريرا اُتخذ بعد مباراة الأهلي، لكننا قررنا تأجيل الإعلان عن القرار للحفاظ على استقرار الفريق".

وأردف "سنقيم حفلا لتكريم فيريرا ومنحه كافة مستحقاته".

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم فيريرا:

لعب فيريرا 52 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات.

وحقق فيريرا الفوز في 32 مباراة مقابل تسع هزائم والتعادل كان في 11 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 85 هدفا واستقبلت شباكه 41.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

وودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

وخاض فيريرا عشر مباريات مع الزمالك في منافسات كأس مصر وخسر مرة واحدة كانت أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

وتعثر فيريرا مع الزمالك في آخر ست مواجهات خاضهم الفريق، إذ ودع الزمالك لقب كأس مصر مقابل ثلاث هزائم وتعادلين في الدوري.