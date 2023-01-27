بروكسي يعلن انتقاله ثنائي الفريق إلى المصري

أعلن نادي بروكسي انتقال الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد إلى صفوف المصري.

وقال نادي بروكسي أحد أندية القسم الثاني عبر حسابه: "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال نجمي فريقنا حسام جريشة وأحمد عماد إلى النادي المصري وعقدت جلسة منذ قليل بين مسؤولى الناديين حسمت انتقال الثنائي للمصري".

وأضاف "ويتمنى مجلس إدارة النادى كل التوفيق والنجاح لهما في خطوتهما القادمة".

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "أتممنا الاتفاق مع نادي بروكسي على ضم الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد بمقابل مادي وانتقال لاعبين من الناشئين على سبيل الإعارة".

وأضاف المصدر "يلعب جريشة في مركز الجناح بينما أحمد عماد يشغل مركز قلب الدفاع".

وكان FilGoal.com قد كشف عن اقتراب المصري من ضم سعيد كمال ومازن عزام قادمين من نادي الفيوم. (طالع التفاصيل)

وضم المصري شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة عقب مرور 15 جولة.

ومنذ خسارة الفريق أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة العاشرة لم يخسر المصري تحت قيادة حسام حسن في خمس مباريات متتالية بالدوري.

وحقق المصري فوزين متتاليين على الاتحاد والداخلية بينما تعادل في ثلاث مباريات متتالية ضد كل من الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر.