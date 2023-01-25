خبر في الجول – المصري يضم ثنائي الفيوم

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 22:35

كتب : رضا السنباطي

المصري - بيان رسمي

أتم النادي المصري إجراءات ضم لاعبا نادي الفيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري أتم تعاقده مع المدافع سعيد كمال مقابل 800 ألف جنيه، بجانب ضم مازن عزام الظهير الأيمن للفيوم مقابلمقابل 400 ألف جنيه.

سعيد كمال يلعب كقلب دفاع وهو من مواليد عام 1999. انضم للفيوم في الموسم قبل الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

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شارك سعيد كمال هذا الموسم في 14 مباراة مع الفيوم. سجل فيهم هدفين من ركلتي جزاء.

على الجانب الآخر، يلعب مازن عزام كظهير أيمن وهو من مواليد عام 2001.

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كان المصري قد ضم شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الدوري المصري المصري الفيوم مازن عزام سعيد كمال
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