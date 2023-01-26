منافس الزمالك - المريخ يعلن إقامة مبارياته بـ دوري الأبطال في ليبيا

أعلن نادي المريخ السوداني إقامة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

ويلعب المريخ في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وأوضح النادي السوداني عبر حسابه على "فيسبوك": "قرر نادي المريخ خوض مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال افريقيا 2022-2023 بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية".

وأضاف "أكمل النادي مساء الخميس الترتيبات مع مسؤولي الملعب والاتحاد الليبي بالتنسيق مع الاتحاد السوداني وتم إبلاغ الاتحاد الإفريقي وجاء الرد من (كاف) بالموافقة".

وكان المريخ قد سابقا أعلن عن خوضه مباريات دور المجموعات على ملعب الهلال في السودان إلى أن الأخير قد تراجع عن قراره بسب تعرض ملعبه لأضرار عقب خوض الفريقين لمباراة عليه.

وسبق أن استضاف ملعب شهداء بنينا مباراة ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2022 وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-0 تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وسيحل الزمالك ضيفا على المريخ في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لحساب دور المجموعات يوم 17 فبراير المقبل في الثالثة عصرا.

وسيقود طاقم تحكيم غاني مباراة المريخ السوداني والزمالك يوم 17 فبراير المقبل بقيادة دانييل نيي أجي.

ويعاون كواسي أتشيام وبول كودزو، وكحكم رابع: تشارليز بينيلي.

الحكم البالغ 35 عاما أدار مباراتين الموسم الحالي وكلاهما في الدوري الغاني.

ولم يخسر الزمالك معه من قبل، إذ حقق الأبيض الفوز في مباراة وتعادل في 2.

وانتصر الزمالك في كونفدرالية 2019 على جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-0، وتعادل في مباراتين ضد نصر حسين داي الجزائري وتونجيث السنغالي.