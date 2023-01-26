مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تستحق الإشادة بسبب تمسكها بأرتيتا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بما يقدمه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في الموسم الجاري، وأعاد الفضل إلى تمسك إدارة المدفعجية به.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي يوم الجمعة ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "هذه مسابقة مختلفة، وعلينا أن نثبت أنفسنا أكثر من أرسنال، حصد أرسنال 50 نقطة في الدوري بسبب أنهم الأفضل وهم كذلك".

وأضاف المدرب الإسباني "علينا أن نظهر أفضل ما لدينا ضد المدفعجية، وأمام هذا الفريق سيكون الأمر صعبا".

وتابع "نحن في سيتي بحاجة إلى خوض التحديات باستمرار، كان ليفربول في المواسم الماضية، والآن أرسنال، ومرحبا بنيوكاسل يونايتد. الآن هناك الكثير من الأندية التي تقاتل للفوز بالألقاب وتريد الذهاب إلى دوري الأبطال".

وبدأ الإشادة بمساعدة السابق أرتيتا حين قال "كل تصريحاتي كانت أمامكم هنا، في الأوقات السيئة قبل الأوقات الجيدة، حتى عندما لم يفز بالألقاب، تعرفون رأيي فيه من قبل، ليس بعد أن تصدر الدوري بـ50 نقطة".

وواصل بيب "إدارة أرسنال تستحق الإشادة كلها لأنها وثقت فيه، وحافظت عليه عندما مر بأوقات صعبة".

واستمر "لكي تنجح في إنجلترا يحتاج الأمر إلى وقت، النجاح لا يأتي في يوم واحد، في بعض الأحيان تحتاج إلى وقت أطول من المتوقع، وهذا يعتمد على النادي".

وأكمل "كنت متأكدا أن أرتيتا سيكون مدرب سيتي إذا غادرت، لكني مددت عقدي لذلك ذهب إلى مكان آخر للأسف".

وعن مغادرة ميكيل لسيتي "قلت لهم عدة مرات إذا كنت تعتقد أن بإمكانك أن تكون مدربا لأي فريق غادر مانشستر سيتي فورا، لن أطلب منك البقاء، كل شخص لديه أحلامه، ذهب أرتيتا إلى أرسنال لأنه كان يحب النادي".

وكشف "أتذكر عندما كنا نسجل الأهداف كان يقفز كثيرا، باستثناء فريق واحد، كان يجلس ولا يقفز، أرسنال بالطبع، أدركت وقتها كم يحب أرسنال".

وأردف "لو كنت أعمل كمساعد مدرب في أي فريق وطلبني برشلونة سأذهب فورا، بل سأطير".

ويعتبر أرسنال أكثر الفرق المتوجة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 14 لقبا.

وكان ليفربول هو بطل النسخة السابقة بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وعلى الجانب الآخر، فإن الصراع على أشده في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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