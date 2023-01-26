ريال مدريد: ما حدث مثير للاشمئزاز.. ورابطة "لاليجا" تفتح تحقيقا

أدان نادي ريال مدريد بقوة المشاهد التي تم تداولها في الساعات الماضية لشنق دُمية ترتدي قميص فينيسيوس جونيور لاعب الفريق.

ويلتقي أتليتكو بغريمه ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو مساء اليوم الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأصدر ريال مدريد بيانًا جاء كالآتي:

"يود ريال مدريد التعبير عن امتنانه للدعم ومظاهر الحب التي تلقاها بعد الفعل العنصري المؤسف والمثير للاشمئزاز والكاره للأجانب والمثير للكراهية ضد لاعبنا فينيسيوس.

نعرف عن إدانتا الشديدة للتصرفات التي تنتهك الحقوق الأكثر بساطة للأشخاص وكرامتهم، والتي لا علاقة لها بالقيم التي تمثل كرة القدم والرياضة.

هذه الهجمات التي يتعرض لها الآن لاعبنا، أو التي يمكن أن يتعرض لها أي رياضي، لا مكان لها في مجتمعنا.

ريال مدريد يثق من الكشف عن المسؤولين الذين شاركوا في هذا الفعل الدنيء".

من جانبها أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" عن فتح تحقيق في الأحداث.

وقالت الرابطة في بيانها:

"ندين بقوة أفعال الكراهية ضد فينيسيوس جونيور. التعصب والعنف لا مكان لهما في كرة القدم. ومثلما حدث في أوقات سابقة، ستفتح رابطة الدوري الإسباني تحقيقًا في الأحداث بحثًا عن معاقبة المسؤولين، مع طلب أشد عقوبة جنائية ممكنة".

Condenamos enérgicamente los actos de odio contra @vinijr. La intolerancia y la violencia no caben en el fútbol. Como en ocasiones anteriores, #LaLiga instará la investigación de los hechos en busca de la condena de los responsables, solicitando las sanciones penales más severas. — LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) January 26, 2023

يأتي ذلك بعد حوالي ساعة من بيان قوي أصدره نادي أتليتكو مدريد بدوره بخصوص الواقعة.

وقال أتليتكو في بيانه:

"بعد رؤية الصورة التي ظهرت اليوم في العديد من وسائل الإعلام التي هي رسالة من الكراهية خرجت قبل ساعات من المباراة أمام ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم، يود أتليتكو مدريد إيضاح الآتي:

مثل هذه الأفعال بغيضة تمامًا وغير مقبولة ومخزية للمجتمع، ندين بشكل قاطع وصريح أي تصرف يمس كرامة الأشخاص والمؤسسات.

الندية بين الناديين هي الأعظم، ولكن الاحترام كذلك. لا يوجد أي فرد مهما كانت نيته أو ألوانه، قادر على تشويه التعايش بين المشجعين المختلفين. تجنُب ذلك مسؤولية الجميع.

لا نعرف هوية منفذ هذا الفعل الحقير، لكن عدم الكشف عن هويتهم لا يعني عدم تحملهم المسؤولية. نأمل أن تنجح السلطات في الكشف عما حدث وأن تساعد العدالة في القضاء على هذا النوع التصرفات".

وظهرت الدمية مشنوقة من حبل متدلٍ من جسر، ومن فوقه لافتة كبيرة كُتب عليها "مدريد تكره ريال".

يأتي ذلك استمرارًا للأزمة الدائرة منذ فترة والتي طال خلالها لاعب ريال مدريد الكثير من الإهانات العنصرية داخل ملاعب كرة القدم وعبر التلفاز.

وتلقى فينيسيوس العديد من الانتقادات بسبب رقصاته بعد تسجيل الأهداف منذ مطلع الموسم الجاري.

وصرّح كوكي قائد أتليتكو مدريد قبل مباراة الفريقين في الدور الأول للدوري أن "فينيسيوس لو رقص هكذا أمام مدرج أتليتكو مدريد، فسيكون هناك مشكلة".

وسيتنافس الفريقان على البطاقة الرابعة والأخيرة في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.