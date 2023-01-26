"تصرف بغيض وحقير".. أتليتكو مدريد يدين "دُمية فينيسيوس المشنوقة"

أدان نادي أتليتكو مدريد المشاهد التي تم تداولها في الساعات الماضية لشنق دُمية ترتدي قميص فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

ويلتقي أتليتكو بغريمه ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو مساء اليوم الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر أتليتكو بيانًا رسميًا جاء فيه:

"بعد رؤية الصورة التي ظهرت اليوم في العديد من وسائل الإعلام التي هي رسالة من الكراهية خرجت قبل ساعات من المباراة أمام ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم، يود أتليتكو مدريد إيضاح الآتي:

مثل هذه الأفعال بغيضة تمامًا وغير مقبولة ومخزية للمجتمع، ندين بشكل قاطع وصريح أي تصرف يمس كرامة الأشخاص والمؤسسات.

الندية بين الناديين هي الأعظم، ولكن الاحترام كذلك. لا يوجد أي فرد مهما كانت نيته أو ألوانه، قادر على تشويه التعايش بين المشجعين المختلفين. تجنُب ذلك مسؤولية الجميع.

لا نعرف هوية منفذ هذا الفعل الحقير، لكن عدم الكشف عن هويتهم لا يعني عدم تحملهم المسؤولية. نأمل أن تنجح السلطات في الكشف عما حدث وأن تساعد العدالة في القضاء على هذا النوع التصرفات".

وظهرت الدمية مشنوقة من حبل متدلٍ من جسر، ومن فوقه لافتة كبيرة كُتب عليها "مدريد تكره ريال".

يأتي ذلك استمرارًا للأزمة الدائرة منذ فترة والتي طال خلالها لاعب ريال مدريد الكثير من الإهانات العنصرية داخل ملاعب كرة القدم وعبر التلفاز.

❌❌ ¡𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐏𝐔𝐄𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐋𝐄𝐑𝐀𝐑! Cuelgan de un puente un muñeco con la camiseta de Vinicius en las inmediaciones de Valdebebas. 😡𝗘𝘀𝘁𝗼 𝗡𝗢 𝗲𝘀 𝗳ú𝘁𝗯𝗼𝗹. Todos los detalles, en #JUGONES a las 15:10h... pic.twitter.com/UT8pkdP0Gg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2023

وتلقى فينيسيوس العديد من الانتقادات بسبب رقصاته بعد تسجيل الأهداف منذ مطلع الموسم الجاري.

وصرّح كوكي قائد أتليتكو مدريد قبل مباراة الفريقين في الدور الأول للدوري أن "فينيسيوس لو رقص هكذا أمام مدرج أتليتكو مدريد، فسيكون هناك مشكلة".

وسيتنافس الفريقان على البطاقة الرابعة والأخيرة في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.

ويلتقي فالنسيا بـ أتليتك بلباو مساء الخميس، قبل أن تُختتم الأمسية بدربي مدريد.