رغم الفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب.. مدافع يونايتد يحذر زملاءه: لم نتأهل بعد

حذر ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد فريقه من التهاون في لقاء إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست بعدما فاز بالذهاب 3-0.

وتغلب مانشستر يونايتد خارج ملعبه على نوتنجهام بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي البطولة، ليضع قدما في النهائي.

وقال ليساندرو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالرغم من الفوز بثلاثة أهداف، يجب أن يحافظ الجميع على تركيزهم".

وأضاف "أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث. عليك أن تحافظ على تركيزك. علينا العمل في المباراة القادمة ضد ريدينج يوم السبت، ثم علينا التفكير في مباراة الإياب. لم ينته الأمر بعد وعلينا الاستمرار".

ويستضيف يونايتد منافسه ريدينج في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، قبل أن يستقبل نوتنجهام في لقاء إياب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وعن لقاء الذهاب، أوضح "أعتقد أن الجميع عملوا بجد، ويمكنكم أن تروا ذلك. لقد قمنا بعمل رائع، لكن علينا الاستمرار. يمكنك أن ترى عندما لا نقوم بالأمور كما ينبغي، نستقبل الأهداف. هناك أشياء كثيرة يجب تحسينها".

وأكمل بطل كأس العالم 2022 "لقد احتجنا حقًا إلى الفوز. إنها نتيجة جيدة، وأعتقد أننا سيطرنا على المباراة. علينا أن نواصل العمل وأن نحافظ على هدوئنا".

وواصل "لقد اهتزت شباكنا أمام كريستال بالاس في الدقيقة الأخيرة وضد أرسنال أيضًا، لكننا لا نستسلم أبدا. قمنا بعمل جيد أمام نوتنجهام، وفزنا بالمباراة وهذا هو الأهم".

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق المتألق مؤخرا ماركوس راشفورد.

وسجل سام سوريدج لاعب نوتنجهام هدف التعادل في الدقيقة 23 قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وعزز فاوت فيجورست تقدم مانشستر يونايتد بهدف جديد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وقتل برونو فيرنانديز المباراة في الدقيقة 89 بهدف ثالث ليقرب مانشستر يونايتد من المباراة النهائية.

وحال تأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي يلعب أمام المتأهل من مواجهة نيوكاسل ضد ساوثامبتون.

وكان نيوكاسل قد فاز خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس الرابطة يوم 26 فبراير بين الفريقين المتأهلين.

فيجورست

لعب المهاجم الهولندي ثالث مبارياته مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه من بيرنلي وبعد قطع إعارته مع بشيكتاش التركي.

وافتتح فيجورست سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد في أولى مبارياته بكأس الرابطة.

وخاض فيجورست 159 دقيقة مع مانشستر يونايتد في مباراتين بالدوري ولم ينجح في التسجيل وقتها.

وقبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد لعب فيجورست 18 مباراة مع بشيكتاش وسجل وقتها تسعة أهداف وصنع 4 آخرين.

راشفورد

واصل راشفورد تألقه مع الشياطين الحمر هذا الموسم وساهم في الهدف الـ 24 بقميص مانشستر يونايتد في 29 مباراة خاضهم هذا الموسم.

وسجل راشفورد خامس أهدافه في رابع مشاركاته بكأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

ونجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل عشرة أهداف بآخر عشر مباريات خاضهم بقميص مانشستر يونايتد.

ونجح راشفورد في تسجيل الأهداف بآخر عشر مباريات باستثناء مواجهة كريستال بالاس المؤجلة من الجولة السابعة والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

وسجل راشفورد في أندية نوتنجهام وولفرهامبتون وبورنموث ومانشستر سيتي وأرسنال في مسابقة الدوري وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة للتسجيل في فرق بيرنلي وتشارلتون ونوتنجهام في كأس الرابطة.

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