تين هاج يوضح ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء نوتنجهام وسبب تبديل راشفورد

أوضح إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وحقق يونايتد انتصارا مريحا على مضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد بالأداء. لقد فرضنا سيطرتنا طوال الدقائق الـ90، وربما كانت هناك فرصة وحيدة لتغيير مسار المباراة. يجب أن ننتبه لهذا الأمر، وعلينا أن نتحسن في هذا الجانب".

وأضاف المدرب الهولندي "بشكل عام.. قدمنا أداءً جيدًا، وقطعنا نصف الطريق نحو النهائي ويتبقى النصف الآخر".

ويقام لقاء الإياب في ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء المقبل.

وعن رسالته للاعبيه بين الشوطين، أوضح "قلت عقب الشوط الأول إنني لم أكن سعيدًا، وعلينا تغيير ذلك. علينا التزام الهدوء، وتمرير الكرة أكثر والاهتمام باللمسة الأخيرة. فالتمريرات السليمة تجعلك تتحكم في المباراة بشكل أفضل، خاصة عندما تكون خارج ملعبك".

وأشاد بمهاجمه ماركوس راشفورد قائلا "لا يمكن إيقافه حينما يكون في حالة بدنية وفنية وذهنية عالية. يمكنه الاستمرار هكذا عندما يحافظ على تركيزه".

وشدد "يمكننا مساعدته على تسجيل الأهداف. وأعتقد أننا كفريق نتحسن في ذلك الجانب، وبات أسلوب لعبنا الهجومي أكثر جاذبية مع المزيد من المغامرة والحركة، لذلك علينا أن نستثمر في ذلك لنحقق النجاح".

وعن تغيير راشفورد، قال "لقد خططنا بالفعل لذلك. أمامنا العديد من المباريات. كانت النتيجة 2-0 وقد قام ماركوس بعمله. كنا في وضع جيد وجارناتشو متعطش حقًا للعب".

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق المتألق مؤخرا ماركوس راشفورد.

وسجل سام سوريدج لاعب نوتنجهام هدف التعادل في الدقيقة 23 قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وعزز فاوت فيجورست تقدم مانشستر يونايتد بهدف جديد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وقتل برونو فيرنانديز المباراة في الدقيقة 89 بهدف ثالث ليقرب مانشستر يونايتد من المباراة النهائية.

وحال تأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي يلعب أمام المتأهل من مواجهة نيوكاسل ضد ساوثامبتون.

وكان نيوكاسل قد فاز خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس الرابطة يوم 26 فبراير بين الفريقين المتأهلين.

فيجورست

لعب المهاجم الهولندي ثالث مبارياته مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه من بيرنلي وبعد قطع إعارته مع بشيكتاش التركي.

وافتتح فيجورست سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد في أولى مبارياته بكأس الرابطة.

وخاض فيجورست 159 دقيقة مع مانشستر يونايتد في مباراتين بالدوري ولم ينجح في التسجيل وقتها.

وقبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد لعب فيجورست 18 مباراة مع بشيكتاش وسجل وقتها تسعة أهداف وصنع 4 آخرين.

راشفورد

واصل راشفورد تألقه مع الشياطين الحمر هذا الموسم وساهم في الهدف الـ 24 بقميص مانشستر يونايتد في 29 مباراة خاضهم هذا الموسم.

وسجل راشفورد خامس أهدافه في رابع مشاركاته بكأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

ونجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل عشرة أهداف بآخر عشر مباريات خاضهم بقميص مانشستر يونايتد.

ونجح راشفورد في تسجيل الأهداف بآخر عشر مباريات باستثناء مواجهة كريستال بالاس المؤجلة من الجولة السابعة والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

وسجل راشفورد في أندية نوتنجهام وولفرهامبتون وبورنموث ومانشستر سيتي وأرسنال في مسابقة الدوري وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة للتسجيل في فرق بيرنلي وتشارلتون ونوتنجهام في كأس الرابطة.

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