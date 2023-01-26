مصدر من المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ثنائي بروكسي.. وصفقة في الطريق

الخميس، 26 يناير 2023 - 13:47

كتب : حامد وجدي

هدف المصري الأول أمام غزل المحلة من جريندو

أتم النادي المصري تعاقده مع الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد من نادي بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية.

وبذلك يكون المصري قد ضم أربعة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع نادي بروكسي على ضم الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد بمقابل مادي وانتقال لاعبين من الناشئين على سبيل الإعارة".

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وأضاف المصدر "يلعب جريشة في مركز الجناح بينما أحمد عماد يشغل مركز قلب الدفاع".

واختتم المصدر تصريحاته "هناك صفقة في الطريق ولكن لن يتم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، نسعى لإتمامها لتدعيم الفريق مع ختام سوق الانتقالات الشتوية".

كان FilGoal.com قد كشف عن اقتراب المصري من ضم سعيد كمال ومازن عزام قادمين من نادي الفيوم. (طالع التفاصيل)

المصري كان قد ضم شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة عقب مرور 15 جولة.

ومنذ خسارة الفريق أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة العاشرة لم يخسر المصري تحت قيادة حسام حسن في خمس مباريات متتالية بالدوري.

وحقق المصري فوزين متتاليين على الاتحاد والداخلية بينما تعادل في ثلاث مباريات متتالية ضد كل من الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر.

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