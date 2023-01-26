قائد يونايتد السابق: راشفورد وصل لمستوى صلاح وكين

يرى ويس بروان مدافع مانشستر يونايتد السابق أن ماركوس راشفورد مهاجم الشياطين الحمر وصل لمستوى محمد صلاح نجم ليفربول وهاري كين هداف توتنام.

وواصل راشفورد تألقه هذا الموسم وساهم في الهدف الـ24 في 29 مباراة خاضها هذا الموسم، حين هز شباك نوتنجهام فورست بكأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

وقال براون في تصريحات نشرتها جريدة مترو: "لا يمكن إيقاف راشفورد حين يكون في مستواه، لقد أصبح حاسما أمام المرمى وفي كامل تركيزه وهذا ساعده حقا".

وأضاف "عندما يركض في الملعب يخاف منه المدافعون وهو في نفس مستوى هاري كين ومحمد صلاح. يحتاج فقط إلى الاستمرارية".

وأكمل "كل شخص يتابع مانشستر يونايتد يعرف موهبة راشفورد، لكن هذا الموسم بدأ ماركوس في الاستمتاع بكرة القدم وفهم قدراته".

في الـ25 من عمره وصل راشفورد لهدفه رقم 110 مع الشياطين الحمر في 331 مباراة، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

بينما أصبح هاري كين نجم توتنام أفضل هدافي ناديه على الإطلاق برصيد 266 هدفًا في عمر الـ29، ولم يحقق أي بطولة مع ناديه.

أما صلاح البالغ من العمر 30 عاما فقد سجل 173 هدفا في 283 مباراة مع ليفربول، وساعد فريق يورجن كلوب على الفوز بكل الألقاب الممكنة.

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فقد توج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.