عامر حسين: الأهلي لن يجمع بين المشاركة في بطولتين بـ إفريقيا

حسم عامر حسين المسؤول عن المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول مشاركة الأهلي في بطولتي السوبر الإفريقي ودوري الأبطال سويا بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تقام النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي بالموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر "اون تايم سبورتس 2": "في حال مشاركة الأهلي في مسابقة دوري السوبر الإفريقي بالموسم المقبل لن يستطيع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا نظرا لضيق الوقت".

وكان وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" قد حرص على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويأتي ذلك تمهيدا لمشاركة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي "سوبر ليج" والذي يجري الترتيب لانطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسين "من المتوقع انتهاء مسابقة الدوري في 10 أو 15 يوليو المقبل. البطولات الإفريقية تبدأ في شهر أغسطس وبالتالي سيتم إرسال أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقات الإفريقية بالموسم المقبل عقب نهاية مسابقة الدوري".

وواصل "سيتم تحديد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من البطولات الإفريقية بناء على نتائج الموسم الحالي من مسابقة الدوري وكذلك بطولة كأس مصر الجديدة وليس نسخة الموسم المنصرم".

ويقام نهائي النسخة الماضية من كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

ويمثل مصر أندية الأهلي والزمالك (دوري الأبطال) وفيوتشر وبيراميدز (الكونفدرالية) بالموسم الجاري.