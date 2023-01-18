الأهلي يكشف تفاصيل زيارة وفد فيفا وكاف تمهيدا للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي

حرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك تمهيدا لمشاركة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي "سوبر ليج" والذي يجري الترتيب لانطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع الأهلي الرسمي عن زيارة الوفد ذاته لاستاد القاهرة الدولي أمس الثلاثاء وهو الملعب الرسمي المعتمد للنادي الأهلي خلال البطولة المرتقبة.

واستقبل خالد مرتجي أمين صندوق النادي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وحنان الزيني مدير التراخيص واللوائح بالنادي، وفد فيفا وكاف.

وضم الوفد كلا من لوكا بيتزاري، وكلاوديو زانكا، وماتيو دين، ودوتشو تيتشاتي، ومحمد سيدات مدير التراخيص واللوائح بالاتحاد الإفريقي، ومحمد الطوبجي مدير إدارة ترخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد إيهاب مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد.

وعقب ترحيب خالد مرتجي بالضيوف والاستفسار عن كافة الأمور التنظيمية التي تخص البطولة، قام الوفد بجولة داخل النادي، تفقد خلالها ملعب مختار التتش وغرف ملابس اللاعبين والجيم وأجهزة الاستشفاء والعيادة الطبية، إذ أبدى الوفد إعجابا كبيرا بالبنية التحتية للنادي الأهلي والتجهيزات الرياضية.

وكشف الوفد أن هناك اهتماما بمشاركة النادي الأهلي في البطولة، نظرًا لشعبيته الكبيرة وتاريخه المشرف على الصعيدين القاري والعالمي، وهو ما يمثل أهمية كبيرة لضمان نجاح البطولة التي ترشح للمشاركة بها العديد من أكبر الأندية في القارة.

وفي ختام الزيارة حرص أعضاء الوفد على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حفاوة الاستقبال، مع التأكيد على الاهتمام الكبير بدوره فيما حققته الكرة الإفريقية من نجاحات عديدة، وظهوره المميز في بطولات كأس العالم للأندية.

وكان الوفد قد قام بجولة في استاد القاهرة أمس الثلاثاء، تفقد خلالها مقصورة الاستاد الرئيسية، وأرضية الملعب، وغرف اللاعبين، والمركز الإعلامي، وغرف الكشف عن المنشطات، وتجهيزات الحماية المدنية، وكشافات الإنارة، وسيارات الإسعاف، والجراچ، وبقية مرافق الاستاد.