فيجورست يفتتح أهدافه مع مانشستر يونايتد في الفوز بثلاثية على نوتنجهام بكأس الرابطة

افتتح فاوت فيجورست سجل أهدافه مع مانشستر يونايتد في فوز الشياطين الحمر على نوتنجهام فورست في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

فوتر فيجورست النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتغلب مانشستر يونايتد خارج ملعبه على نوتنجهام بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي البطولة.

ويضع مانشستر يونايتد قدما في نهائي كأس الرابطة قبل أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق المتألق مؤخرا ماركوس راشفورد.

وسجل سام سوريدج لاعب نوتنجهام هدف التعادل في الدقيقة 23 قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وعزز فيجورست تقدم مانشستر يونايتد بهدف ثان في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وقتل برونو فيرنانديز المباراة في الدقيقة 89 بهدف ثالث ليقرب مانشستر يونايتد من المباراة النهائية.

وحال تأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي يلعب أمام المتأهل من مواجهة نيوكاسل ضد ساوثامبتون.

وكان نيوكاسل قد فاز خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس الرابطة يوم 26 فبراير بين الفريقين المتأهلين.

فيجورست

لعب المهاجم الهولندي ثالث مبارياته مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه من بيرنلي وبعد قطع إعارته مع بشيكتاش التركي.

وافتتح فيجورست سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد في أولى مبارياته بكأس الرابطة.

وخاض فيجورست 159 دقيقة مع مانشستر يونايتد في مباراتين بالدوري ولم ينجح في التسجيل وقتها.

وقبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد لعب فيجورست 18 مباراة مع بشيكتاش وسجل وقتها تسعة أهداف وصنع 4 آخرين.

راشفورد

واصل راشفورد تألقه مع الشياطين الحمر هذا الموسم وساهم في الهدف الـ 24 بقميص مانشستر يونايتد في 29 مباراة خاضهم هذا الموسم.

وسجل راشفورد خامس أهدافه في رابع مشاركاته بكأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

ونجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل عشرة أهداف بآخر عشر مباريات خاضهم بقميص مانشستر يونايتد.

ونجح راشفورد في تسجيل الأهداف بآخر عشر مباريات باستثناء مواجهة كريستال بالاس المؤجلة من الجولة السابعة والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

وسجل راشفورد في أندية نوتنجهام وولفرهامبتون وبورنموث ومانشستر سيتي وأرسنال في مسابقة الدوري وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة للتسجيل في فرق بيرنلي وتشارلتون ونوتنجهام في كأس الرابطة.