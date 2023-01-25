خبر في الجول – بعد ثنائي الفيوم.. المصري يقترب من لاعبي بروكسي
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 23:15
كتب : رضا السنباطي
اقترب النادي المصري من ضم حسام جريشة، وأحمد عماد لاعبا نادي بروكسي في الدرجة الثانية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري توصل لاتفاق مادي مبدئي مع بروكسي لضم حسام جريشة جناح بروكسي، بجانب أحمد عماد قلب دفاع الفريق.
ويتبقى مباحثات أخيرة بين الطرفين حول نسبة إعادة البيع من أجل حسم الصفقة رسميا.
كان FilGoal.com قد كشف عن اقتراب المصري من ضم سعيد كمال ومازن عزام قادمين من نادي الفيوم. (طالع التفاصيل)
المصري كان قد ضم شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.
ويستعد المصري لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.
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