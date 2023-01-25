فرج عامر يعلن أحمد سامي مدربا لـ سموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق الأزرق بشكل رسمي، وذلك عبر صفحته الرسمية.

وكان أحمد سامي رحل عن تدريب سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء بشكل رسمي.

وتعد هذه الولاية الثانية لـ أحمد سامي مع سموحة بعدما تولى تدريب الفريق الأزرق في الفترة من 2020 وحتى شهر مايو 2022.

وودع سموحة كأس مصر 2022 بالخسارة من الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وأعلن سيراميكا كليوباترا إقالة أحمد سامي من منصبه بعد مرور 15 جولة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورحل سامي بعد 15 مباراة فقط الموسم الحالي مع سيراميكا كليوباترا، وجاء ذلك بعد 10 أيام فقط من تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وتعثر سيراميكا كليوباترا في آخر أربع مباريات بتعادلين وهزيمتين.