الغنيمي لـ في الجول: الاتفاق تم مع أحمد سامي لتدريب سموحة والإعلان خلال ساعات

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 19:44

كتب : حامد وجدي

أحمد سامي

أعلن عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عبر FilGoal.com إتمام الاتفاق مع أحمد سامي لتدريب الفريق السكندري.

وقال الغنيمي لـFilGoal.com: "الاتفاق تم مع أحمد سامي لتدريب سموحة خلفا لطارق العشري".

وأضاف "أحمد سامي سيصل إلى الإسكندرية خلال ساعات من أجل توقيع العقود والإعلان بشكل رسمي".

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وكان أحمد سامي رحل عن تدريب سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء بشكل رسمي.

وودع سموحة كأس مصر 2022 بالخسارة من الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وأعلن سيراميكا كليوباترا إقالة أحمد سامي من منصبه بعد مرور 15 جولة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورحل سامي بعد 15 مباراة فقط الموسم الحالي مع سيراميكا كليوباترا، وجاء ذلك بعد 10 أيام فقط من تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وتعثر سيراميكا كليوباترا في آخر أربع مباريات بتعادلين وهزيمتين.

سموحة أحمد سامي الدوري المصري
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