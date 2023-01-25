السوبر السعودي – مدرب الفيحاء: نعرف الهلال جيدا.. وهدفنا تحقيق اللقب
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 19:10
كتب : FilGoal
يؤمن فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء بقدرة فريقه على المنافسة على تحقيق لقب السوبر السعودي.
ويلعب الهلال ضد الفيحاء غدا الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي في نسخته الجديدة.
وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحفي: "لم نأت للمشاركة فقط، وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق اللقب".
وأضاف المدرب الصربي: "استعداداتنا لم تتغير عن السابق، أمامنا مباراتين من أجل اللقب لكن التركيز على مباراة الغد. أتمنى أن يقدم اللاعبون أنفسهم بصورة مميزة. وسنخوض مباراة هجومية".
وشدد "نعرف الهلال جيدا ولعبنا ضدهخ 3 مباريات خلال الموسم المنصرم ومواجهته لن تكون سهلة عطفا على ما يمتلكه من لاعبين مميزين".
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