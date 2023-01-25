روبرتسون: صلاح يساعدنا جميعا رغم أنه ليس قائدا في ليفربول

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

يرى أندي روبرتسون لاعب ليفربول أن محمد صلاح قائدا بالفعل على الرغم من عدم تواجده في قائمة قادة ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكان كلوب المدير الفني لـ ليفربول أعلن ستة قادة لـ ليفربول مع بداية الموسم الحالي وهم على الترتيب: جوردان هيندرسون، وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون وأليسون بيكر.

وقال ربرتسون خلال إذاعة "نحن ليفربول" التابعة للنادي: "لدينا جميعا طرقا مختلفة للقيادة، هيندرسون يمكنه الاعتناء بالفريق بشكل جيد، أما ميلنر فهو يجيد وضع المعايير".

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وأضاف "فيرجيل دائما يتحدث في الخط الخلفي ويكون قائدا في الدفاع، وأنا أحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سنا. ترينت لا يزال شابًا ولكنه أيضًا قائد في كل شيء. كل فتى صغير يأتي ينظر إلى ترينت ويفكر أريد أن أتبع مسار حياته المهنية".

وعمن يريد اختياره في القائمة، أوضح "ربما محمد صلاح، أنه قائد منتخب بلاده بالفعل وهذه ميزة. لدينا الكثير من القادة الدوليين في الفريق، أكبرهم مو".

وأتم "أنه يساعدنا جميعا، على الرغم أنه ليس في قائمة قادة الفريق. يضع المعايير بكونه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وشارك صلاح في 19 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري 7 أهداف في الدوري وصنع 4 آخرين.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 283 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

أندي روبرتسون محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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