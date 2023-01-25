بعد رحيل كلاتنبرج.. في الجول يكشف آلية إبلاغ الحكام بالمباريات من الجولة 16

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 18:12

كتب : بسام أبو بكر

تقنية الفيديو - الدوري المصري

رحل مارك كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، وتغيرت بعد رحيله آلية إبلاغ الحكام بالمباريات الموكلة لهم في كافة المسابقات وعلى رأسها الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قبول استقالة الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحكم الإنجليزي تعاقد مع شركة تمتلك تطبيقا تساعد على تواصل بينه وبين كل الحكام لإبلاغهم بالمباريات الموكلة لهم.

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وعبر هذا التطبيق يتم إرسال لكل حكم على حدي المباراة التي سيديرها.

لكن الشركة أوقفت التطبيق بسبب عدم دفع القيمة المالية له.

وبعد رحيل كلاتنبرج، وبدءا من الجولة السادسة عشر من الدوري ستعود لجنة الحكام للطريقة التقليدية بإخبار الحكام عن طريق التواصل معهم.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لـ FilGoal.com عما طُلب من اتحاد الكرة فيما يخص الفترة المقبلة تحكيميا بعد رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج. (طالع التفاصيل)

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: "تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم".

وكشف اتحاد الكرة للصحفيين أمس الثلاثاء حقيقة ترشيح السيشلي إيدي ماييه لخلافة الإنجليزي في منصب رئيس لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وتواجد الحكم الإنجليزي السابق خلال أغسطس الماضي من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدأ بعدها كلاتنبرج مهمته في مصر 11 أغسطس الماضي كرئيس للجنة الحكام بعد استقالة لعصام عبد الفتاح.

اتحاد الكرة مارك كلاتنبرج الدوري المصري
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