اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام

كشف اتحاد الكرة المصري حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام.

وأعلن اتحاد الكرة منذ قليل استقالة مارك كلاتنبرج من منصبه كرئيس للجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة في تصريحات للصحفيين: "إيدي ماييه حكم سيشل خارج ترشيحات اتحاد الكرة لرئاسة لجنة الحكام خلفا لمارك كلاتنبرج الذي تقدم باستقالته لمجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم".

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا طارئا غدا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد في بيانه الرسمي على ثقته في لجنة الحكام والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

من هو إيدي ماييه؟

الحكام البالغ 55 عاما أصبح حكما دوليا منذ 2001.

وتواجد في بطولات كأس الأمم الإفريقية 2004 و2006 و2008 وكأس آسيا 2007 وكأس العالم للقارات 2009 وكأس العالم 2010.

وأدار مباراة الهندوراس وتشيلي في دور الـ 16 من كأس العالم 2010.

وسبق له إدارة مباراة الإسماعيلي وإنييمبا النيجيري في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002-2003 والذي انتهى بفوز الدراويش 1-0 لكنه لم يكن كافيا لتحقيق اللقب.

وسبق أن أدار مباراتي مصر وكوت ديفوار في كأسي أمم إفريقيا 2006 و2008 والذي انتهى بفوز مصر 3-1 و4-1 على الترتيب.

وأدار تحكيميا مباراة مصر والجزائر الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2010 وانتهت بفوز الجزائر بهدف دون رد.