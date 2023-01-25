بعد منعه من اللعب في قطر.. عبد الكريم حسن ينضم للجهراء الكويتي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

عبد الكريم حسن

أتم نادي الجهراء الكويتي إعلان التعاقد مع القطري عبد الكريم حسن في صفقة انتقال حر.

وكان نادي السد قد أعلن فسخ التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي واستبعاده من صفوف الفريق عقب كأس العالم 2022.

وأعلن الجهراء التعاقد مع عبد الكريم حسن في أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن في 19 يناير 2023 إيقاف عبد الكريم حسن لاعب منتخب بلاده لأجل غير مسمى. (طالع التفاصيل)

كما كشف الاتحاد القطري في بيانه عن خصم 50% من راتب اللاعب بالإضافة لتوجيه تحذير وتغريمه 200 ألف ريال قطري.

وبرر نادي السد قراره وقتها بأن اللاعب لا يتناسب مع أفكار نادي السد.

ويأتي ذلك بسبب رد اللاعب على انتقادات الجماهير له على أداء منتخب قطر في كأس العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد عبد الكريم حسن على أحد المتابعين قائلا: "استريح على بالك حرب" واعتبرت الجماهير ذلك استفزازا واستهتار.

وكان منتخب قطر قد ودع منافسات كأس العالم من دور المجموعات دون تحقيق أي نقطة.

عبد الكريم حسن سبق وأن توج، بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2018.

الظهير الأيسر، تفوق آنذاك على ثنائي كاشيما أنتلرز: يوما سوزوكي وكينتو ميساو، ليكون القطري الثاني الذي يحصد الجائزة تاريخيا بعد خلفان إبراهيم خلفان الذي فعلها عام 2006.

عبد الكريم حسن خاض 264 مباراة مع نادي السد في جميع المسابقات.

وسجل صاحب الـ 29 عاما 34 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

عبد الكريم حسن نادي السد الجهراء الكويتي
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