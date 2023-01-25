دياب لـ في الجول: طالبنا اتحاد الكرة بخبير أجنبي لخلافة كلاتنبرج.. وهذه المعايير

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 17:41

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عما طُلب من اتحاد الكرة فيما يخص الفترة المقبلة تحكيميا بعد رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وأعل اتحاد الكرة المصري قبول استقالة الإنجليزي من منصبه. (طالع التفاصيل)

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: "تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم".

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وشدد مجلس إدارة الاتحاد في بيانه الرسمي على ثقته في لجنة الحكام والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

وحدد دياب لـ FilGoal.com المعايير المطلوبة من اتحاد الكرة:

أولا: أن يخلف كلاتنبرج خبير أوروبي آخر.

ثانيا: متفرغ تماما وغير مرتبط بأي أعمال أخرى مثلما كان الوضع مع سابقه.

ثالثا: سبق له خوض مثل هذه التجارب.

رابعا: الاختيار والتعيين في أسرع وقت ممكن.

وأوضح دياب لـ FilGoal.com: "سر إصرار الرابطة على اختيار خبير أجنبي هو وضع رؤية لهذا الموسم، بضرورة وجود قيادة أجنبية للجنة الحكام رغم المشاكل التي ظهرت لكن لابد من إكمالها".

وأكمل "كلاتنبرج أقر بوجود مشاكل وأخطاء في أداء الحكام خلال المباريات واعترف بها، ووعد بإصلاحها خلال اجتماعه مع الرابطة قبل أن تتطور أزمته مع اتحاد الكرة وتنتهي باستقالته".

وشدد "عندما اشتكى لي قبل رحيله من التجاوز في حقه أخبرته أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن حمايته لأنه يعمل تحت مظلتهم".

وأتم "من المستحيل نقل تبعية لجنة الحكام للرابطة لأن هذا مخالف للائحة النظام الأساسي للرابطة".

وكشف اتحاد الكرة للصحفيين أمس الثلاثاء حقيقة ترشيح السيشلي إيدي ماييه لخلافة الإنجليزي في منصب رئيس لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

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