مصدر من كاف لـ في الجول: هذا ما حددناه لـ الهلال قبل استضافة مباريات دوري الأبطال

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ما طُلب من الهلال السوداني في شهر فبراير المقبل أثناء خوض مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الهلال في نفس المجموعة رفقة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الهلال السوداني سيخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه في شهر فبراير المقبل في الثالثة عصرا، وبدون جماهير بسبب عدم كفاية الإضاءة وعدم صلاحية المدرجات".

وذكر الهلال في وقت سابق أن المباراة تقام يوم السبت الموافق 18 فبراير المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

وأضاف "طالبنا من نادي الهلال في الأيام المقبلة محاولة تعديل دكة البدلاء لتصبح متوافقة للمواصفات القارية".

كما كشف الهلال عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

يذكر أن الهلال سيحل ضيفا في الجولة الأولى على صنداونز في جنوب إفريقيا، ثم في الجولة الثالثة على القطن الكاميروني في شهر فبراير المقبل.

وفي الجولة الرابعة سيستضيف القطن الكاميروني على ملعبه.