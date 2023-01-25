توتنام يستعير دانجوما من فياريال

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

أرناوت دانجوما

أعلن نادي توتنام التعاقد مع أرناوت دانجوما قادما من فياريال على سبيل الإعارة.

وأشار توتنام إلى أن اللاعب قد انضم للفريق على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ 25 عاما كان قد اجتاز الفحص الطبي صباح اليوم في لندن قبل التوقيع بشكل رسمي.

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دانجوما كان قريبا من الانضمام لإيفرتون وخضع للفحص الطبي مع الفريق بالفعل وصرح إنه يود مساعدة الفريق في تجنب الهبوط ولكن لم يوقع بشكل رسمي قبل أن يدخل توتنام في المفاوضات ليخطف اللاعب الهولندي.

فشل انضمام دانجوما يعقد من موقف إيفرتون أكثر الفريق الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز وأقال فرانك لامبارد لسوء النتائج، كما أن الفريق قد يفقد أنتوني جوردون أحد أهم لاعبيه.

الجناح الهولندي كان قد انضم لفياريال في بداية الموسم الماضي قادما من بورنموث.

وشارك دانجوما مع فياريال في 51 مباراة وخلالهم سجل 22 هدفا وصنع 4 آخرين.

أرنوت دانجوما فياريال توتنام الدوري الإنجليزي
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