توتنام يستعير دانجوما من فياريال

أعلن نادي توتنام التعاقد مع أرناوت دانجوما قادما من فياريال على سبيل الإعارة.

وأشار توتنام إلى أن اللاعب قد انضم للفريق على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ 25 عاما كان قد اجتاز الفحص الطبي صباح اليوم في لندن قبل التوقيع بشكل رسمي.

دانجوما كان قريبا من الانضمام لإيفرتون وخضع للفحص الطبي مع الفريق بالفعل وصرح إنه يود مساعدة الفريق في تجنب الهبوط ولكن لم يوقع بشكل رسمي قبل أن يدخل توتنام في المفاوضات ليخطف اللاعب الهولندي.

فشل انضمام دانجوما يعقد من موقف إيفرتون أكثر الفريق الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز وأقال فرانك لامبارد لسوء النتائج، كما أن الفريق قد يفقد أنتوني جوردون أحد أهم لاعبيه.

الجناح الهولندي كان قد انضم لفياريال في بداية الموسم الماضي قادما من بورنموث.

وشارك دانجوما مع فياريال في 51 مباراة وخلالهم سجل 22 هدفا وصنع 4 آخرين.