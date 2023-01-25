خبر في الجول - المصري يفسخ عقد ثنائي الفريق بالتراضي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 17:11

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي - المصري × القناة

فسخ المصري عقده مع ثنائي الفريق عمرو طارق وعمرو مرعي بالتراضي.

عمرو طارق

النادي : المصري

عمرو مرعي

النادي : المصري

المصري

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أنهى إجراءات فسخ التعاقد مع الثنائي وأصحب كل منهما لاعبا حرا.

وسيحق لعمرو مرعي وعمرو طارق الانضمام لأي فريق بشكل مجاني سواء كان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو حتى بعد نهايتها.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - كاف يحدد حكمي مباراتي الزمالك ضد بلوزداد والمريخ مدرب إيطاليا: سنحاول الفوز على إسبانيا لإهداءه لـ فيالي هل يغيب النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم؟ أرتيتا يجيب بعد التعادل مع كولن.. حميديتش يهاجم جنابري: عدم الاحترافية أمر غير مألوف في بايرن

وكان عمرو طارق قد انضم لصفوف المصري في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجونة.

صاحب الـ 30 عاما شارك في 7 مباريات فقط مع الفريق منذ الانضمام للفريق.

ويلعب عمرو مرعي مع المصري منذ عام 2012 عندما انضم للفريق قادما من بيراميدز.

ولم يشارك مرعي مع المصري من بداية الموسم سوى في مباراتين وخلالهم صنع هدفا واحد.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وكان المصري قد ضد كل من رجب عمران وشريف دابو خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورحل عن المصري أيضا محمد عنتر الذي انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

عمرو طارق عمرو مرعي عمرو مرعي - المصري
نرشح لكم
أحمد دياب يشرح لـ في الجول كيفية حسم المشاركة الإفريقية للأندية المصرية دياب لـ في الجول: طالبنا اتحاد الكرة بخبير أجنبي لخلافة كلاتنبرج.. وهذه المعايير أسامة نبيه يبدأ عمله في الزمالك بجلسة مطولة مع اللاعبين خبر في الجول - اتفاق مبدئي لانتقال ناصر منسي إلى الزمالك.. بند أخير منتظر وقيمة الصفقة اتحاد الكرة يعلن قبول استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة التحكيم خبر في الجول - محمد مغربي يقترب من سموحة خبر في الجول - الإسماعيلي في مفاوضات استعارة ثلاثة لاعبين خبر في الجول - الإسماعيلي يتم اتفاقه لاستعارة محمد دبش من المصري
أخر الأخبار
بعد منعه من اللعب في قطر.. عبد الكريم حسن ينضم للجهراء الكويتي 7 دقيقة | ميركاتو
#السهرة_الرياضية – كيف ظهر ليبرون جيمس ونجوم كرة السلة في Hustle 11 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد دياب يشرح لـ في الجول كيفية حسم المشاركة الإفريقية للأندية المصرية 22 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر السعودي – دياز: الهلال استعاد عافيته.. ونواجه فريقا يجيد التكتل الدفاعي 26 دقيقة | السعودية
دياب لـ في الجول: طالبنا اتحاد الكرة بخبير أجنبي لخلافة كلاتنبرج.. وهذه المعايير 27 دقيقة | الكرة المصرية
أسامة نبيه يبدأ عمله في الزمالك بجلسة مطولة مع اللاعبين 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سانتو: سنلعب ضد النصر وليس رونالدو فقط 32 دقيقة | السعودية
كرة سلة - تحديد عودة عاصم مرعي استعدادا لتصفيات كأس العالم 36 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل