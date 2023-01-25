دوري أبطال إفريقيا - كاف يحدد حكمي مباراتي الزمالك ضد بلوزداد والمريخ

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 16:37

كتب : محمد عبد العظيم

صادق السالمي الحكم التونسي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مباراتي الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني والترجي التونسي.

وسيدير التونسي صادق السلمي مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في مستهل دور المجموعات والتي ستقام على استاد القاهرة يوم 10 فبراير المقبل.

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ويعاون التونسي: محمد بكير وفوزي الجريدي، ونعيم حسني حكم رابع.

وأدار السلمي الموسم الجاري 3 مباريات من بينها مباراة مصر والنيجر الودية والتي شهدت انتصار مصر بنتيجة 3-0.

ولم يفز الزمالك معه من قبل، إذ تعادل حسنية أغادير في الكونفدرالية 2019 سلبيا، وخسر من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2022 بنتيجة 3-1.

فيما سيقود طاقم تحكيم غاني مباراة المريخ السوداني والزمالك يوم 17 فبراير المقبل بقيادة دانييل نيي أجي.

ويعاون كواسي أتشيام وبول كودزو، وكحكم رابع: تشارليز بينيلي.

الحكم البالغ 35 عاما أدار مباراتين الموسم الحالي وكلاهما في الدوري الغاني.

ولم يخسر الزمالك معه من قبل، إذ حقق الأبيض الفوز في مباراة وتعادل في 2.

وانتصر الزمالك في كونفدرالية 2019 على جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-0، وتعادل في مباراتين ضد نصر حسين داي الجزائري وتونجيث السنغالي.

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