رغم تهديدات السلامة.. رئيس إيفرتون يعلن عدم نيته لبيع النادي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

إيفرتون

أعلن فرهاد مشيري مالك نادي إيفرتون عدم نيته لبيع النادي على الرغم من الاحتجاجات المطالبة بالرحيل.

غضب عارم يجتاج مشجعي إيفرتون بسبب الأوضاع السيئة التي يمر بها النادي منذ فترة طويلة.

ولم يفز إيفرتون سوى في مباراة واحدة فقط في آخر 14 مباراة على إثرها أقيل فرانك لامبارد المدير الفني.

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وقال مشيري في تصريحات لـ بي بي سي: "إيفرتون ليس للبيع. أتحدث مع مستثمرين كبار من أجل تحسين الأمر داخل النادي".

وأضاف "نحن على وشك إبرام صفقة، ونية البيع ليست موجودة على الإطلاق".

وواصل "سنكون قساة. نحن بحاجة إلى التحلي بالهدوء ونحتاج إلى تجاوز موقعنا الحالي على أرض الملعب".

وأردف "أشعر بالألم. أسمع ما يقوله المشجعون، وأحدد النقاط التي أريد التحدث معهم بشأنها".

"أنا ملتزم مع هذا النادي، ليس فقط في الملعب بل أيضا بالنسبة للمشجعين".

وأتم "المشجعون هم أهم جزء في مؤسسة إيفرتون. نحن بحاجة إلى المضي قدمًا في هذا معًا".

ولم يحضر مجلس إدارة إيفرتون المباراة السابقة أمام ساوثامبتون بعد تلقيها تعليمات بسبب تهديد مؤكد لسلامتهم.

وقال المتحدث الرسمي لإيفرتون عبر موقع النادي بخصوص ذلك: "هذا قرار غير مسبوق لنادي إيفرتون ولم يصدر قرارا مثل ذلك من قبل إدارتنا في تاريخنا بأكمله بعدم حضور مباراة لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه يوم حزين للغاية لنادي إيفرتون وللمشجعين".

وقرر إيفرتون عقب تلك المباراة إقالة لامبارد الذي لم يحقق سوى 3 انتصارات في الدوري هذا الموسم من أصل 20 مباراة.

وتولى لامبارد تدريب إيفرتون في شهر فبراير من عام 2022 الماضي.

وخلال هذه الفترة قاد الفريق الأزرق في 44 مباراة، حقق خلالها الفوز 12 مرة، وتعادل 8 مرات وخسر 24 مرة.

ويحتل إيفرتون المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع ساوثامبتون صاحب المركز الأخيرة.

إيفرتون لامبارد
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