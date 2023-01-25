فيجورست: الأهداف ستأتي لا محالة.. وأريد إثبات قيمتي في مانشستر يونايتد

ظهر الهولندي فاوت فيجورست سعيدا بتواجده في مانشستر يونايتد وثقة مدربه إريك تين هاج، مشيرا إلى أنه لا يقلق بشأن عدم تسجيل الأهداف حتى الآن.

وشارك فيجورست في مباراتين بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس ثم أرسنال دون أن يسجل أي هدف.

وقال فيجورست في تصريحات لـ"ألجيمين داجبلاد" الهولندية: "كمهاجم يتم الحكم عليك بعدد الأهداف المسجلة دائما، تين هاج أوضح أنه يرغب في إضافة مهاجم إلى فريقه وبعدها الأمر بسيط فالأفضل سيلعب".

وأضاف "يجب أن أحاول بكل قوة لأحصل على الدقائق، في مسيرتي كنت دائما أفعل شيئا واحدا وهو تسجيل الأهداف".

وتابع "لعبت مباراتين الآن دون تسجيل، إذا بدأت في إهدار الفرص المؤكدة فلا بد لي من البدء في القلق. لكنني واثق من أنني أستطيع القيام بذلك وسأكون بخير".

وواصل "كان رأي المدرب أنني جاهز، من الجيد أن نفرض هذه الثقة منذ البداية. إنه لأمر رائع أن أكون هنا مع هذه الجماهير والأجواء".

وأتم "أنا هنا منذ أكثر من أسبوع والأمور تسير على ما يرام. بالطبع أريد أن أبقى لكن أولا يجب أن أثبت أنني سأقدم الإضافة لهذا الفريق".

وانتقل فيجورست لصفوف مانشستر يونايتد قادما من بيرنلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.