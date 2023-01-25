بسبب تشيلسي.. يويفا قد يغير قواعد اللعب المالي النظيف

كشفت شبكة بي بي سي عن نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إجراء تعديلا على قانون اللعب المالي النظيف بسبب تعاقدات فريق تشيلسي.

قانون اللعب المالي النظيف الحالي يقول إن الأندية عليها ألا تتخطى مصروفات الأندية قيمة إيراداته، وعند التعاقد مع أي لاعب فإن قيمة الصفقة يتم تقسيمها على سنوات عقده.

والتغيير المقترح قد يحدث لأن تشيلسي تعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية والسابقة لمدة عدد طويل من السنوات مما يسمح للنادي بتقسيم قيمة كل لاعب على مدار سنوات طويلة.

على سبيل المثال فإن تشيلسي تعاقد مع ميهايلو مودريك مقابل 89 مليون جنيه إسترليني واللاعب وقع على عقد لمدة 8 مواسم ونصف ولذلك فإن قيمة الصفقة سيتم تقسيمها مقابل إيرادات تشيلسي على ذلك عدد مواسم عقده ما يعني 11 مليون في الموسم الواحد.

المقترح الذي قد يطبق من فيفا هو عدم السماح للأندية بتقسيم رسوم الصفقات على أكثر من 5 مواسم لعدم السماح للأندية الأخرى بتكرار ما فعله تشيلسي خلال الموسم الحالي.

وفقا لبي بي سي فإن الأندية سيسمح لها التوقيع مع لاعبين بعقود طويلة الأمد بشكل طبيعي ولكن تقسيم رسومها لن يزيد على 5 مواسم فقط بحد أقصى.

القواعد الجديدة سيتم تطبيقها في الصيف المقبل ولكن لن تنفذ بأثر رجعي.

تشيلسي كان قد تعاقد في عقد الإدارة الجديدة مع كل من مودريك (8 سنوات ونصف) وبينوا بادياشيل (6 سنوات ونصف) ودافيد فوفانا (6 سنوات ونصف) ونوني مادويكي (7 سنوات ونصف) ووسيلي فوفانا (7 سنوات) ومارك كوكوريا (6 سنوات) ورحيم ستيرلنج (6 سنوات).

إجمالي تكلفة صفقات تشليسي يقترب من 450 مليون جنيه إسترليني وسيتم تقسيم رسوم كل صفقة على مدار عقد اللاعب مع النادي.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد 20 جولة وبفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.