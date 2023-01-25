عامر حسين: لائحة التأهل لبطولات إفريقيا لم تتغير.. وموعد إعلان مؤجلات الأهلي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

عامر حسين - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

كشف عامر حسين المسؤول عن المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن خليفة مارك كلتنبرج في رئاسة لجنة الحكم سيكون أجنبيا، مشيرا إلى موعد الإعلان عن مؤجلات الأهلي.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق أمس الثلاثاء استقالة مارك كلاتنبرج من منصبه كرئيس للجنة الحكام.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "عقدنا اجتماعا مع كلاتنبرج في وقت سابق وتم الاتفاق على بعض الأشياء منها إبلاغنا قبل السفر وكيفية العمل على تحسين أداء الحكام".

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وأضاف "فوجئنا بحازم إمام بعدها يبلغنا بأنه سافر إلى خارج البلاد".

وتابع "هناك أسماء مرشحة لخلافة مارك كلاتنبرج وكلها أجنبية، وسنعقد اجتماعا اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار نهائي".

وواصل "نأمل في إنهاء بطولة الدوري الممتاز في وقت مبكر، حال عدم حدوث ذلك فلائحة حسم المتأهلين لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لم تتغير".

وحسم اتحاد الكرة المتأهلين للبطولات الإفريقية في الموسم الماضي طبقا لنتائج الدور الأول من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري قبل جولتين على نهاية الدور الأول برصيد 37 نقطة، ثم فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبيراميدز ثالثا بـ30 نقطة، والمقاولون رابعا بـ27 نقطة، ثم الزمالك خامسا برصيد 26 نقطة.

وأتم "سنعلن عن مواعيد مباريات مؤجلات الأهلي بعد مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يلعب أولى مبارياته في 1 فبراير المقبل أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الأهلي الدوري المصري مارك كلاتنبرج لجنة الحكام
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