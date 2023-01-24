كلاتنبرج يستقيل من منصبه كرئيس للجنة الحكام

أعلن اتحاد الكرة المصري تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج باستقالته من رئاسة لجنة الحكام مساء اليوم الثلاثاء.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا طارئا غدا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد في بيانه الرسمي على ثقته في لجنة الحكام والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

وأصدر اتحاد الكرة في وقت سابق بيانا بخصوص أزمة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الحالي بعد أخبار رحيله ومستحقاته المتأخرة والانتقاد في الإعلام وغيرها.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالتالي:

- مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هو المسؤول عن تعيينات الحكام بمختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك تفاجئ أعضاء اللجنة بخروجه من "الجروب" الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة

- لم يقم بالتواصل مع أحد خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات، وتمت استشارة كلاتنبرج بشأن حكم مباراة سموحة عبر الواتس آب لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع.

-تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون في حالة عدم استكمال كلاتنبرج مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر.

-يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان مساندا لكلاتنبرج، وتم تعيينه رئيسا للجنة الحكام رغم أن تعاقده كان في الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته في مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الاتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات حسب برنامجه الذي لم يقدمه للمجلس حتي الآن بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة.

-يشدد المجلس على استمرار دعم كلاتنبرج في حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل كلاتنبرج على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدم لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة شهور حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حاله عدم عودته سيقوم الاتحاد بمطالبته بمستحقات الاتحاد.

-بخصوص عدم حمايته فأن مصر أكثر الدول أمانا في العالم وهذا أمر مبالغ فيه، حيث أنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة مثل المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأوليمبي.

-الانتقاد في الإعلام أمر موجود في كل العالم ،وإذا كان الأمر شخصي فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد أو المحكمة.

-اتحاد الكرة يثق في اللجنة التي تم اختيارها بمعرفته دون تدخل أعضاء المجلس في الاختيارات، وسوف تقوم اللجنة برئاسة الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة بالاستمرار في ممارسة عملها لحين البت في أمر كلاتنبرج سواء بعودته أو تعيين رئيس آخر، المجلس في حالة انعقاد مستمر لأنهاء هذه المهمة.

وتواجد الحكم الإنجليزي السابق خلال أغسطس الماضي من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدأ بعدها كلاتنبرج مهمته في مصر 11 أغسطس الماضي كرئيس للجنة الحكام بعد استقالة لعصام عبد الفتاح.