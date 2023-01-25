خبر في الجول - سيراميكا يبدأ محادثات مع البدري لخلافة سامي

بدأ نادي سيراميكا كليوباترا محادثات مع حسام البدري لتدريب الفريق حسبما علم FilGoal.com.

وأعلن سيراميكا كليوباترا إقالة أحمد سامي من منصبه بعد مرور 15 جولة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أيضا أن مدرب منتخب مصر السابق لا يمانع تولي المهمة مبدئيا.

وفي حال تولي البدري المهمة ستكون تلك المهمة الثالثة له في الدوري المصري بعد 3 ولايات متفرقة مع الأهلي وتجربة مع إنبي.

وسبق أن درب البدري أيضا كل من: أهلي طرابلس الليبي والمريخ السوداني وأخيرا وفاق سطيف الجزائري.

كما تولى تدريب منتخب مصر بين 2019 و2021 خاض خلالها 10 مباريات لم يخسر فيها.

وتوج البدري بـ 9 ألقاب في مسيرته التدريبية جميعها مع الأهلي بواقع 3 دوري مصري و3 كأس سوبر محلي و1 كأس مصر و1 دوري أبطال إفريقيا ولقب لكأس السوبر الإفريقي.

في المقابل رحل سامي بعد 15 مباراة فقط الموسم الحالي مع سيراميكا كليوباترا، وجاء ذلك بعد 10 أيام فقط من تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وتعثر سيراميكا كليوباترا في آخر أربع مباريات بتعادلين وهزيمتين.

وعقب الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري تعاقب 32 مدربا في المسابقة على منصب المدير الفني.