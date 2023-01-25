"أهم صفقة لـ سموحة".. فرج عامر يعلن انضمام مؤمن زكريا للجهاز الفني الجديد

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 02:52

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا ونجله قبل نهائي كأس الرابطة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق ضمن أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم.

وقال رئيس النادي السكندري عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "مجلس إدارة سموحة قرر تعيين مؤمن زكريا ضمن أعضاء الجهاز الفني لكرة القدم".

وأضاف "وهذه أهم صفقة لنادي سموحة هذا الموسم".

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ويقترب مؤمن من التواجد في الجهاز الفني الجديد للفريق السكندري، لتكون تلك التجربة الأولى له على المقاعد الفنية.

وأعلن طارق العشري أن سينهي تعاقده مع إدارة النادي بعد الخسارة من بيراميدز في الجولة 15 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وخسر سموحة من بيراميدز في الجولة 15 من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

ولم يعلن بعد الفريق السكندري عن هوية المدير الفني الجديد والذي سيخلف طارق العشري.

ويحتل الموج الأزرق المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

مؤمن زكريا سموحة في الدوري الدوري المصري
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