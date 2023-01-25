أحمد عبد المقصود يعود لـ الزمالك من جديد في جهاز أسامة نبيه

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تواجد أحمد عبد المقصود في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للفريق الذي يقوده أسامة نبيه.

وتولى نبيه مهمة المدير الفني لـ الزمالك خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك عبر قناة ناديه: "عودة أحمد عبد المقصود كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك بناء على طلب أسامة نبيه".

وأضاف "على أن يستمر محمد صبري كمدرب لفريق مواليد 2003".

وسيكون ذلك ثاني تغيير في الجهاز الفني لأسامة نبيه عقب إعلانه، إذ اعتذر محمود فايز عن عدم الانضمام للجهاز الفني للأبيض. (طالع التفاصيل)

وبذلك سيكون الجهاز الفني للزمالك:

مدير فني: أسامة نبيه.

مدرب مساعد: أحمد عبد المقصود.

مدرب مساعد: حسين ياسر المحمدي.

مدرب حراس: أيمن طاهر.

مدير كرة: إسماعيل يوسف.

مشرف عام: أمير مرتضى منصور.

يذكر أن عبد المقصود تواجد في الجهاز الفني لـ فيريرا لكنه رحل عقب توديع كأس مصر 2022 بالخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.

وعلم FilGoal.com آنذاك أنه كان هناك اتفاق مسبق مع إدارة الكرة والنادي في الزمالك على الرحيل بعد مباراة بيراميدز أيا كانت نتيجة اللقاء.

وفي اليوم التالي مباشرة تولى مهمة المدرب العام رفقة الجهاز الفني بقيادة أمير عبد العزيز في نادي البنك الأهلي، لكن مهمته لم تدم سوى مباراتين قبل العودة للزمالك من جديد.

وسبق أن تواجد عبد المقصود في الجهاز الفني للزمالك منذ فبراير 2022 حتى يناير الجاري.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.