أحمد عبد المقصود يعود لـ الزمالك من جديد في جهاز أسامة نبيه

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 02:19

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود مدربا الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تواجد أحمد عبد المقصود في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للفريق الذي يقوده أسامة نبيه.

وتولى نبيه مهمة المدير الفني لـ الزمالك خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك عبر قناة ناديه: "عودة أحمد عبد المقصود كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك بناء على طلب أسامة نبيه".

أخبار متعلقة:
تعرف على السيرة التدريبية لثنائي جهاز الزمالك الجديد تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك

وأضاف "على أن يستمر محمد صبري كمدرب لفريق مواليد 2003".

وسيكون ذلك ثاني تغيير في الجهاز الفني لأسامة نبيه عقب إعلانه، إذ اعتذر محمود فايز عن عدم الانضمام للجهاز الفني للأبيض. (طالع التفاصيل)

وبذلك سيكون الجهاز الفني للزمالك:

مدير فني: أسامة نبيه.

مدرب مساعد: أحمد عبد المقصود.

مدرب مساعد: حسين ياسر المحمدي.

مدرب حراس: أيمن طاهر.

مدير كرة: إسماعيل يوسف.

مشرف عام: أمير مرتضى منصور.

يذكر أن عبد المقصود تواجد في الجهاز الفني لـ فيريرا لكنه رحل عقب توديع كأس مصر 2022 بالخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.

وعلم FilGoal.com آنذاك أنه كان هناك اتفاق مسبق مع إدارة الكرة والنادي في الزمالك على الرحيل بعد مباراة بيراميدز أيا كانت نتيجة اللقاء.

وفي اليوم التالي مباشرة تولى مهمة المدرب العام رفقة الجهاز الفني بقيادة أمير عبد العزيز في نادي البنك الأهلي، لكن مهمته لم تدم سوى مباراتين قبل العودة للزمالك من جديد.

وسبق أن تواجد عبد المقصود في الجهاز الفني للزمالك منذ فبراير 2022 حتى يناير الجاري.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

نستعرض معا مباريات الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه في الفترة المقبلة

*الزمالك ضد فيوتشر - 29 يناير - الدوري المصري

*فاركو ضد الزمالك - 6 فبراير - الدوري المصري

*الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10 فبراير - دوري أبطال إفريقيا

*سموحة ضد الزمالك - 14 فبراير - الدوري المصري

*المريخ ضد الزمالك - 17 فبراير - دوري أبطال إفريقيا

*الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 20 فبراير - الدوري المصري

*الترجي ضد الزمالك - 24 فبراير - دوري أبطال إفريقيا

يذكر أن أسامة نبيه سبق له قيادة الزمالك كمدرب ضد فيوتشر وحقق وقتها الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحمد عبد المقصود أسامة نبيه الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - سيراميكا يبدأ محادثات مع البدري لخلافة سامي "أهم صفقة لـ سموحة".. فرج عامر يعلن انضمام مؤمن زكريا للجهاز الفني الجديد مرتضى: سنقيم حفلا لتكريم فيريرا.. ونعمل على تدعيم 3 مراكز الخامسة عشر.. سيراميكا كليوباترا يعلن إقالة أحمد سامي مرموش يسجل بطريقة رائعة في فوز فولفسبورج على هوفنهايم بخماسية "كل تفكيري مع الأهلي ومونديال الأندية" رسالة من أفشة عما يقال بشأن العروض تعرف على السيرة التدريبية لثنائي جهاز الزمالك الجديد مروان عطية: مشاركتي أساسيا مع الأهلي ثقة كبيرة من كولر
أخر الأخبار
خبر في الجول - سيراميكا يبدأ محادثات مع البدري لخلافة سامي 54 دقيقة | الكرة المصرية
"أهم صفقة لـ سموحة".. فرج عامر يعلن انضمام مؤمن زكريا للجهاز الفني الجديد ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: سنقيم حفلا لتكريم فيريرا.. ونعمل على تدعيم 3 مراكز ساعة | الكرة المصرية
أحمد عبد المقصود يعود لـ الزمالك من جديد في جهاز أسامة نبيه ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الثالثة.. النصر السعودي يتعاقد مع حارس بوكا جونيورز 2 ساعة | ميركاتو
بيولي: هناك أشياء كثيرة لا تعمل في الوقت الحالي.. وهذه المشكلة الرئيسية لـ ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: لا نريد التفكير في المستقبل.. ولدينا 3 غيابات أمام نوتينجهام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس الرابطة الإنجليزية - شباك نظيفة للمرة الـ 16.. نيوكاسل ينتصر على ساوثامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل