محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك

اعتذر محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن إقالة الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا وتعيين أسامة نبيه كمدير فني جديد.

وكان قد تم اختيار محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر كمحلل أداء في الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك.

وقال محمود فايز عبر FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم التواجد في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك، والتواجد بالنادي شرف لأي شخص".

وأوضح فايز "أملك رخصة التدريب البرو من خارج مصر ولذلك أعمل كمدرب عام أو مدير فني".

وكشف المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر "امتلك عددا من العروض للتواجد مع هيكتور كوبر خلال الفترة المقبلة".

واختتم محمود فايز تصريحاته: "أسامة نبيه أخ لي وأتمنى له التوفيق ولجهازه الفني في الفترة المقبلة مع الزمالك".

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

وبذلك، يكون مجلس إدارة الزمالك قد أعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير.

وتقرر استمرار أمير مرتضى كمشرف على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي.

وجاء تشكيل جهاز الزمالك الجديد كالتالي:

أسامة نبيه المدير الفني

إسماعيل يوسف مدير الكرة

محمد صبري وحسين ياسر مدربان مساعدان

محمود فايز محلل أداء

أيمن طاهر مدرب لحراس المرمى

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق

وسيستمر الجهاز الفني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشرف فيريرا على تدريب الزمالك في 52 مباراة، حقق خلالها 32 انتصارا و11 تعادلا وتلقى تسعة هزائم.