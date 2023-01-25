الصفقة الثالثة.. النصر السعودي يتعاقد مع حارس بوكا جونيورز

أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع الحارس الأرجنتيني أوجستين روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد النصر مع روسي بعد إصابة حارس مرماه الكولومبي دافيد أوسبينا.

وأعلن النصر تعاقده مع حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأتم النصر إجراءات ضم روسي بعد اجتيازه للكشف الطبي بنجاح، عقب وصوله إلى الرياض العاصمة السعودية أول أمس.

وخاض روسي المران الأول مع النصر استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد الاتحاد غدا الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

النصر دخل فترة الانتقالات الشتوية بصفقة مدوية حين ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأبرم النصر صفقته الثانية بالتعاقد مع نوافل البوشل قادما من صفوف نادي الفتح.

من هو روسي؟

روسي كان يحمي عريق بوكا جونيورز منذ 2017 وسيلعب مع فلامنجو البرازيلي من صيف 2023 عقب نهاية عقده مع النصر.

ولعب أوجستين في صفوف عدة فرق أرجنتينية وتشيلية.

وشارك أوجوستين في 199 مباراة مع الأندية، اهتزت شباكه 163 مرة.

وحافظ الحارس الأرجنتيني على نظافة شباكه في 86 مباراة.

ولم يلعب أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين الأول، لكنه لعب مع المنتخبات الأرجنتينية في الفئات السنية.