مؤتمر تين هاج: لا نريد التفكير في المستقبل.. ولدينا 3 غيابات أمام نوتينجهام

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على تركيز فريقه على مواجهة نوتينجهام فورست.

ويواجه مانشستر يونايتد فريق نوتينجهام، مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "الفوز بالألقاب يعتبر أفضل شعور يمكن أن تشعر به. لدي الحظ في مسيرتي للفوز ببعض الألقاب".

وأضاف "الأمر أيضا رائع بالنسبة للجماهير، أعتقد أن المشجعين هنا لديهم بعض الخبرة، خاصة كبار السن، ولكن في هذه الفترة، لم يفز مانشستر يونايتد بالألقاب وقد مضى وقت طويل جدا. نحن ندرك هذه الحقيقة وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى".

وشدد "نحن في اتجاه جيد، وعلينا أن نهدف إلى تحقيق البطولات. لذلك لدينا فرصة جيدة ولكن علينا أن نذهب مباراة بعد مباراة، الآن نلعب ضد نوتنجهام فورست مباراتين، لذا نركز على مباراة الذهاب، لا نفكر أكثر في المستقبل لأن ذلك سيشتت الانتباه وبالتالي فإن الهدف أولا هو الفوز بتلك المباراة".

وواصل " لا نعاني دفاعيا، لقد قدمنا الكثير من المباريات الجيدة ولكن عندما تستقبل ثلاثة أهداف في مباراة كبرى مثلا مواجهة أرسنال، لا يمكنك الفوز بها، وعلينا أن نأخذ هذا الدرس".

وعن غيابات يونايتد ضد نوتينجهام "سيغيب جميع اللاعبين الذين لم يكونوا متاحين لمباراة أرسنال، لذا فإن دالوت ومارسيال وسانشو غير متاحين للمباراة".

وتقام منافسات نصف نهائي كأس الرابطة بنظام الذهاب والإياب.

بينما تقام المباراة النهائية يوم 26 فبراير المقبل.

وفاز نيوكاسل على ساوثامبتون بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي الآخر للمسابقة.

وكان مانشستر سيتي وصيف النسخة الماضية قد ودع البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة بهدفين دون مقابل أمام ساوثامبتون.

أما ليفربول حامل لقب النسخة الماضية كان قد خسر في ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي.